Amsterdams dierenboek voor kinderen met Kinderstadspas

Jonge kinderen moeten de deur uit, de parken in, op zoek naar de wilde dieren in Amsterdam. En meer lezen. "Elk Amsterdams kind verdient een boek onder zijn kussen," zegt schrijver Liedewij Loorbach.



Eva van Aalst illustreerde het boek voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud.



In Amsterdamse Beestenboel staan korte verhaaltjes over dieren die je in Amsterdam kunt vinden. De worm, de duif en de rat bijvoorbeeld, maar ook bijzondere dieren als de lepelaar, de rivierkreeft en de ringslang.



De ringslang!? Loorbach: "Jazeker. Hij is moeilijk te vinden, maar hij zit onder andere in het Diemerpark. In het Vliegenbos heb ik een havik gezien, dat was echt wel imposant. En in het Westerpark zitten vossen, maar daar moet je vroeg voor opstaan."



Getekende kaarten

Ondertussen krijgen kinderen in het boek uitleg over hoe een kringloop werkt. Op getekende kaarten van alle grote parken in de stad, van het Noorderpark en het Vondelpark tot het Gaasperpark, kunnen de kinderen zien waar precies ze op hun buik in het gras moeten gaan liggen om bijvoorbeeld de paardenbijter te spotten.