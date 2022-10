Amsterdams café ’t Smalle raakt terrassteiger kwijt: ‘Eeuwig zonde, dit is ons uithangbord’

Café ’t Smalle aan de Egelantiersgracht in Amsterdam Centrum. Beeld Jakob van Vliet

Het zijn vijf tafeltjes, met passen en meten: als die verdwijnen zal dat café ’t Smalle niet direct de kop kosten. Maar die tafeltjes hebben vooral ook een andere functie, zegt manager Dennis Dekker. “Dat terras daar, een beetje hangend boven het water, is ons uithangbord. Mensen komen hierlangs en denken: daar ga ik naartoe.”

Dat kan nog maar even, zo lijkt het. Op 14 november wordt begonnen met het verwijderen van een van de bekendste steigertjes van de stad. De tafels en stoelen kunnen in de opslag. Daarmee maakt de gemeente een einde aan een gedoogsituatie die alles bij elkaar zo’n 35 jaar heeft bestaan. In verband met de doorvaart van de Egelantiersgracht, is het argument.

Een en al authenticiteit

Het is een fijne kroeg waar het terras bij hoort: er blijft straks nog genoeg over voor ’t Smalle om mee te pronken. Een houten toog, een schitterende omkasting erachter: alles ademt authenticiteit, hoewel de inrichting zeker geen eeuwen oud is. In de jaren zeventig werd het proeflokaal in de huidige staat gebracht. Historiserend, maar met smaak uitgevoerd.

En toch staat er voor zondag een demonstratie op het programma. Want dat de steiger moet verdwijnen, is tegen het zere been van in ieder geval een deel van de clientèle. Die ziet een pleisterplaats verdwijnen. Buurtbewoner Francis Janssen bijvoorbeeld, die hier regelmatig een kop koffie doet. “Ik woon klein, ik heb geen buiten. Maar hier zit ik lekker, beter in ieder geval dan bij de cafés op de gracht. Daar is het altijd zo hectisch.”

Geleende tijd

Het protest van zondag is georganiseerd door Dekker, die best wil toegeven dat ’t Smalle het verlengde terras al even in geleende tijd mocht gebruiken. En toen was er nog corona. “Anderhalf jaar geleden is het overgegaan naar de huidige eigenaar. Er is toen bij vermeld dat daarbij het recht om de steiger te gebruiken zou eindigen. Maar dit is zo’n fijne plek, het is eeuwig zonde. Ik wil iedereen laten weten dat wij moeten blijven, we gaan door tot de laatste snik.”

Veel kans van slagen lijkt de actie niet te hebben. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat er al die jaren sprake is geweest van een gedoogsituatie. “Er geldt een uitsterfbeleid voor het gebruik van dit soort steigers: als de zaak in andere handen komt, eindigt het gebruiksrecht. Daar is nooit onduidelijkheid over geweest. Dit is een gemeentelijke steiger. ”

Terrasboot

Er is nog wel een poging gedaan een nieuwe vergunning aan te vragen, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat de gracht goed bevaarbaar blijft. “De staat van de grachten en de kades zorgt ervoor dat wij vrachtwagens zoveel mogelijk willen weren. Vervoer over water kan een alternatief zijn. De druk op het water neemt toe, er is steeds meer commerciële en pleziervaart. Dat leidt op deze plek regelmatig tot problemen.”

Daar denkt Dekker een slagje anders over. En het moet gezegd: de sloepen die pal naast de steiger liggen, zijn breder dan het steigertje voor ’t Smalle. Dekker: “Zoveel grote boten varen hier echt niet, het is een heel rustig en smal grachtje.”

En dan is er nog die zaak van café P96, net om de hoek op de Prinsengracht: dat kreeg onlangs, na veel vijven en zessen, wel een vergunning voor hun veel grotere terrasboot op de veel drukker bevaren gracht. Dekker: “Ik gun hen het allerbeste, dat zeker. Maar waarom wij dan niet?” Volgens het stadsdeel lijken de kwesties weliswaar op elkaar, maar gaat het om zeer verschillende zaken.