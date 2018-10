Amsterdams Bier & Co komt in Brabantse handen

Bier & Co is de grootste onafhankelijke importeur en distributeur van speciaalbier in Europa. Het bedrijf is in de jaren tachtig in Amsterdam ontstaan en levert speciaalbier aan slijterijen, supermarkten en de horeca.



De Amsterdammers brachten de Nederlandse student, bierfan en voorloper de afgelopen dertig jaar aan de De Koninck, aan het witbier van Hoegaarden, aan Palm, aan de La Chouffe, aan de Duvel en nu aan de IPA.



Zelfstandig

Met jaarlijks 8,5 miljoen liter bier zou het de achtste brouwer van Nederland zijn, nog voor Hertog Jan of Brouwerij 't IJ. De veertig medewerkers zijn goed voor een jaaromzet van circa 25 miljoen euro.



Het bedrijf koesterde tot nu zijn zelfstandigheid. "Alle grote brouwers zijn wel eens langs geweest," zei directeur Gaius Voûte twee jaar geleden nog in deze krant. "Maar niemand kan ons aan. Daarvoor zij we te gespecialiseerd. En voor een grote brouwer is wat we doen te kleinschalig, zeker als wij betere alternatieven bieden voor wat ze zelf brouwen."