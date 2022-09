Amsterdams bestuur Bij1 stapt op en spreekt van fraude binnen de partij

Het bestuur is ontstemd dat raadslid Carla Kabamba (rechts) niet de nieuwe fractievoorzitter in Amsterdam wordt. Beeld Jakob van Vliet

De crisis binnen Bij1 is een nieuw hoofdstuk ingegaan. In een uitgebreide mail aan zijn Amsterdamse leden schrijft het bestuur van de partij dat het zijn taken definitief neerlegt. Het verwijt de fractie een gebrek aan transparantie. Het bestuur kan de financiële situatie niet inzien en zegt dat personele zaken slecht worden afgehandeld.

Daarnaast is men ontstemd dat niet raadslid Carla Kabamba de nieuwe fractievoorzitter wordt van de op een na grootste oppositiepartij in Amsterdam, maar Dinah Bons. Bons wordt woensdag geïnstalleerd als raadslid, ter vervanging van de zieke Jazie Veldhuyzen. Als nieuw raadslid krijgt zij dus meteen de leiding over de raadsfractie van Bij1.

Bemoeienis partijtop

De fractie gaat in principe over de eigen fractievoorzitter, maar volgens het Amsterdamse bestuur heeft het landelijke bestuur – waar Bons ook in zit – zich ermee bemoeid. ‘Zo heeft de partijleiding Dinah Bons naar voren willen schuiven als fractievoorzitter, terwijl zij nog niet eens officieel beëdigd was.’ Bij een vergadering zou ‘plotseling’ een perschef aanwezig zijn geweest, die Bons’ benoeming moest voorbereiden.

Vorige week leek het er nog op dat Kabamba fractievoorzitter werd. De afgelopen maanden heeft ze veel van de taken van de fractieleider op zich genomen en heeft ze laten weten oren te hebben naar de functie. Nummer drie op de lijst, Nilab Ahmadi, zag dat echter niet zitten. Ahmadi, die zelf geen belangstelling heeft voor het voorzitterschap, steunt de aanstelling van Bons.

Frauderen bij de ledenvergadering

Daar ligt een slepend conflict aan ten grondslag: de Amsterdamse afdeling van de partij is verdeeld in twee kampen. Tijdens het samenstellen van de kandidatenlijst vorig jaar steeg Ahmadi dankzij stemmen van leden van plek 14 naar plek 3. Volgens het bestuur is de kans ‘aanzienlijk’ dat er bij het stemmen is gefraudeerd. Daar werd niet tegen opgetreden om de campagne niet negatief te beïnvloeden.

Uit de brief wordt niet duidelijk hoe die fraude plaatsvond, maar er zouden leden zijn geweest die twee maal konden stemmen. Bovendien zouden veel leden die niet aan Ahmadi’s kant stonden afwezig zijn geweest, waardoor de vergadering niet ‘representatief’ was. ‘We hebben geleerd dat het je niet uitspreken op cruciale momenten, ongewenste en onacceptabele gevolgen kan hebben die lang kunnen blijven dooretteren.’

Verklaring Ahmadi

Diverse bronnen zeggen dat er tijdens de algemene ledenvergadering waarbij de kandidatenlijst werd opgesteld ‘veel’ is misgegaan. Ahmadi diende destijds een klacht over machtsmisbruik in tegen het bestuur en weerspreekt de geluiden over fraude. “Ze probeerden een herstemming af te dwingen zodat ik niet op plek drie zou komen. Maar doordat ze geen bewijs hadden voor fraude werd dat op basis van de statuten tegengehouden.”

“Daarna heeft het bestuur mij op tal van manieren proberen tegen te werken. Ze hebben een herstemming geprobeerd af te dwingen zonder bewijs voor die fraudeclaim. Ze deden er dus wel iets tegen. Dit is een laatste poging om mensen die hen dwarsliggen te demoniseren. Met hun aftreden komt er een nieuw begin waardoor we samen verder kunnen werken aan de partij die we willen zijn.”

Racisme binnen de partij

De ledenvergadering is lang niet de enige bron van conflict: het bestuur spreekt zich ook uit over antizwart racisme en ‘misogynoir gedrag’ – waarmee het doelt op minachting en discriminatie jegens zwarte vrouwen binnen de eigen partij. Hoogleraar Gloria Wekker zei onlangs in een uitgelekte video dat verdelende mechanismen in de samenleving binnen de partij worden gereproduceerd. Bij1 heeft ‘een cultuur van elkaar aanklagen, kapot maken, royeren, afzetten, coups plegen, cancellen, straffeloosheid, treiteren, competitie [en] geen zorg voor elkaar’.

Het bestuur noemt het vertrek van Quinsy Gario en het opstappen van partijbestuurslid Jursica Mills als illustraties en wijst op ‘structurele ondermijning’ door Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi, waarmee die het fractievoorzitterschap van Carla Kabamba zouden ‘tegenwerken’. ‘Zwart leiderschap wordt niet erkend, niet gewaardeerd en wordt veelal tegengewerkt. Met lede ogen kijkt men toe hoe zwart politiek talent wordt weggepest.’

De toekomst van Bij1

De grote vraag is nu hoe de partij verder moet. In mei werd een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd om de twee kampen samen te brengen. Hoewel die lijmpoging leek te werken, is daar nu weinig meer van terug te zien. Het bestuur vreest dat Bij1 uit elkaar valt als dit zo doorgaat. ‘Dan zijn we als samenleving nog verder van huis.’

Alleen bestuurslid Glenda Vijzelman heeft de brief van het bestuur niet ondertekend. Leden van Bij1 organiseren nu op eigen initiatief een nieuwe ALV. Het is nog niet bekend wanneer die zal plaatsvinden. Het is ook niet bekend of Kabamba doorgaat bij Bij1, nu ze geen fractievoorzitter wordt.

Kabamba en het landelijke bestuur waren dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.