Amsterdams bestuur Bij1 legt taken neer: ‘De problemen stapelen zich verder op’

Carla Kabamba (groene jas) met links van haar Jazie Veldhuyzen, op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Beeld Eva Plevier

Dat staat in een nieuwsbrief die verstuurd is naar leden van de partij. Vanwege de slechte relatie met raadsleden kan het bestuur zijn taken niet goed uitoefenen. ‘Na de afdelingsvergadering van 22 mei leken we nader tot elkaar te zijn gekomen. Niets is minder waar. De problemen stapelen zich verder op, ondanks vele gesprekken.’

In het bericht wordt ook verwezen naar fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen. Al langer laat hij zich niet zien in de Stopera en vorige week heeft hij zich officieel ziek gemeld bij de partij. Hierdoor blijven Carla Kabamba en Nilab Ahmadi over als raadsleden.

Het bestuur schrijft nu dat het een ‘ultimatum’ heeft gesteld: zij moeten voor vrijdag 16:00 uur aangeven wie van hen de nieuwe fractievoorzitter wordt aan de raadsgriffier. ‘De fractie moet zo snel mogelijk een fractievoorzitter hebben die orde op zaken kan stellen. Wij vertrouwen erop dat het hen zal lukken om een besluit te nemen. Tevens zal komende week fractievertegenwoordiger Dinah Bons beëdigd worden als vervangend raadslid.’

Knopen doorhakken

Het is al langer onrustig binnen de partij. Na een verdrievoudiging van het aantal zetels in maart leek de Amsterdamse afdeling uit elkaar te vallen doordat er twee kampen ontstonden. Het bestuur zou meer aan de bestuurlijke kant van Kabamba staan, terwijl Ahmadi een hardere en activistischer lijn zou voorstaan.

Veldhuyzen werd gezien als lijm tussen de twee raadsleden, maar kampt al langer met zijn gezondheid. Bij het begin van het nieuwe politieke seizoen vorige week was dan ook onduidelijk of hij zou terugkeren, daar hij onbereikbaar was. Tussen Veldhuyzen en het Amsterdamse bestuur zou zelfs al enkele maanden radiostilte heersen.

Bestuursvoorzitter Jürgen Olivieira ging daar vorige week niet op in, maar zei wel dat er snel knopen doorgehakt moest worden. “Het is belangrijk voor Bij1 dat we verder kunnen, want er staan belangrijke dossiers op de agenda, zoals de vluchtelingencrisis. We hebben een team nodig dat aan het werk kan.”

Naar aanleiding van de afwezigheid van Veldhuyzen zei nummer twee Kabamba open te staan voor het leiderschap van de partij. Het is nu aan haar en Ahmadi om te besluiten wie Bij1 mag leiden in de Amsterdamse politiek. Saillant detail daarbij is dat Kabamba na het winterreces niet direct terugkeert wegens een zwangerschapsverlof.

Afdelingsvergadering uitgesteld

De onrust binnen de partij heeft er ook toe geleid dat bestuurslid Nalini Nauth per direct haar taken heeft neergelegd. ‘Vanwege de huidige impasse,’ schrijft het bestuur. ‘Je taken en verantwoordelijkheden neerleggen is geen licht besluit en het ging niet over één nacht ijs. Echter staan wij er voor de volle 100% achter, in de hoop dat er noodzakelijke knopen zullen worden doorgehakt ten behoeve van het slagen van onze afdeling. Dat zijn wij verplicht aan onze leden en kiezers.’

Het bestuur bestaat nu nog uit voorzitter Jürgen Olivieira en leden Gerhesdine Gambier en Glenda Vijzelman. In oktober stond een Bij1-afdelingsvergadering op de agenda, waar nieuwe bestuursleden zouden worden gekozen. Deze is uitgesteld vanwege de crisis binnen de partij ‘waar maar geen verandering in lijkt te komen’. Het uitgedunde bestuur schrijft nieuwe bestuursleden hier niet aan te willen blootstellen.

Het bestuur spreekt verder over nog meer eisen die opgesteld zijn voor de fractie. Welke dat zijn, blijft onduidelijk. Uit de nieuwsbrief: ‘Zodra aan alle eisen is voldaan, pakken wij onze taken weer op.’

Het landelijke bestuur van Bij1 en de Amsterdamse raadsleden Kabamba en Ahmadi waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Aan de deadline voor het benoemen van de fractievoorzitter die door het bestuur wordt gesteld hoeven de raadsleden bovendien niet te voldoen.