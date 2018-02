Amsterdams Adyen haalt met Ebay grote vis binnen

Transactiekosten

De overstap naar de betaalsystemen van het Nederlandse Adyen betekent dat Ebayklanten na een aankoop niet ook nog eens hoeven in te loggen bij Paypal om af te rekenen. Ook hoeven klanten dan niet langer een aparte Paypalrekening aan te houden.



Maar vooral kunnen de transactietarieven voor betalingen omlaag, waarbij Ebay de overblijvende transactiekosten nu in eigen zak houden. Dat kan het bedrijf volgens kenners jaarlijks wel eens twee miljard dollar opleveren.



Niet alle Ebayaanbieders kunnen de stap waarderen omdat het bedrijf nu ook tussenpersoon wordt bij het afrekenen van aankopen. "Wat een indrukwekkend niveau van zelfoverschatting dat een bedrijf dat niet eens ons adres goed kan schrijven zichzelf de beste tussenpersoon noemt voor onze betalingen," aldus een twitteraar. "Wat zou er mis kunnen gaan?"



Marktplaats

De eerste stappen worden na de zomer genomen in Noord-Amerika. Tot 2021 worden dan de andere markten van Ebay op de Adyensystemen aangesloten. Tot dan ook zal Ebay Paypalbetalingen als optie blijven bieden. De Amerikaanse veilingsite is in Nederland actief via dochter Marktplaats die in 2004 voor 225 miljoen euro werd overgenomen.



Adyen, gevestigd op het Amsterdamse Oosterdokseiland, maakt zich volgens geruchten in de financiële wereld op voor een beursgang. Het bedrijf verwerkte in 2016 voor negentig miljard dollar betalingen van klanten, waaronder Netflix, Microsoft, Dropbox, Spotify en Uber.