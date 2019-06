Amsterdammers zijn gelukkig met hun stad

De schoonheid van de stad is de grootste bron van geluk Beeld Maarten Brante

Afgemeten aan het gemopper lijkt Amsterdam zo ongeveer ten onder te gaan aan drukte, festivals en vervuiling. Maar uiteindelijk vinden Amsterdammers hun stad vooral mooi.

Ze zijn hier gelukkig en geven hun leven een 7,8, blijkt uit onderzoek dat de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) uitvoerde in opdracht van Het Parool. “De stad heeft in de basis veel te bieden,” concludeert Jeroen Slot, hoofd onderzoek van OIS.

De schoonheid van de stad is de grootste bron van geluk. Vrijwel alle Amsterdammers, 93 procent, vinden dat de pracht van de stad bijdraagt aan hun geluk. Andere belangrijke geluksfactoren zijn de bereikbaarheid per fiets (86 procent), dat Amsterdammers zich thuis voelen in de buurt (86 procent) , het cultuuraanbod (85 procent) en voorzieningen als winkels, scholen, sport en zorg (84 procent).

Trots als geluksfactor

In het onderzoek is Amsterdammers gevraagd naar hun geluk met het leven in de stad en welke factoren daaraan bijdragen. Persoonlijke omstandigheden als ontslag, een nieuwe liefde of een promotie blijven buiten beschouwing.

Bijna driekwart is zo trots op Amsterdam, dat het bijdraagt aan het geluk. Ook de diverse en internationale bevolking is een belangrijke geluksfactor (73 procent). Het beleid van het gemeentebestuur om de stad autoluw te maken, is buiten Amsterdam omstreden, maar hier niet onder de inwoners: voor 57 procent van de bevolking betekent minder auto's meer geluk. Iets meer dan 20 procent wordt hier juist ongelukkiger van.

Vooral Amsterdammers van Nederlandse afkomst zijn blij met het terugdringen van auto's. Onder Amsterdammers van niet-westerse achtergrond ligt dit heel anders: een autoluwe stad schaadt hun geluk.

Betaalbaarheid

De slechte betaalbaarheid van de stad drukt zwaar op ons gemoed. Meer dan de helft van de Amsterdammers zegt dat hoge huren, huizenprijzen en dure winkels negatief bijdragen aan hun geluk. Bijna driekwart verwacht dat de betaalbaarheid verder zal dalen.

Ook de ongelijkheid in de stad zorgt voor een slecht humeur en pessimisme. Amsterdammers zijn nu nog gelukkig met de leefbaarheid, solidariteit en levendigheid van de binnenstad en de mogelijkheden om een kind groot te brengen in Amsterdam, maar zijn overwegend pessimistisch over de vooruitzichten.

Volgens Martijn Burger, geluksonderzoeker aan de Erasmus Universiteit, zijn stedelingen gelukkiger met hun woonomgeving. Dat komt vooral door de betere kansen op werk en een relatie. “En die positieve punten overtreffen de minder aantrekkelijke kanten van het leven in de stad, zoals drukte, stress en vervuiling.”