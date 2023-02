Amsterdammers zamelen geld in voor Giro555: ‘Dit taartje smaakt extra lekker’

Markt voor het inzamelen van geld voor Giro 555 op basisschool de Vlaamse reus. Beeld Jennifer Gijrath

“God zij met u,” zingt buurtbewoner Talita Keerveld. Ze zit woensdag samen met andere bezoekers en organisatoren aan tafel bij Radio Mart in Zuidoost. In de hoek draait een camera, na de laatste noot klinkt applaus. “Ik wens de slachtoffers veiligheid,” zegt Keerveld.

De live-uitzending van radio Mart is een van de initiatieven woensdag in Amsterdam in het kader van de landelijke actiedag van Giro555. Op scholen, in horeca en bij winkels zijn ludieke acties bedacht om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Zo is het schoolplein van het Vechtstede College in Weesp omgetoverd tot een autowasstraat en verkoopt een groep Nederlandse fotografen fotoprints voor het goede doel.

Glitterhoedje

Radio Mart in Zuidoost verzorgt met Omroep X, Zuidoost TV en de Jonge Reporters een uitzending die geheel in het teken staat van de ramp. De actie is opgezet met de Johan Cruijff Arena en organisatie Zuidoost City. “Ik ben hier om de mensen een hart onder de riem te steken,” zegt buurtbewoner Keerveld. Ze wijst naar haar rood-wit-blauwe glitterhoedje, haar schoenen in de kleuren van de Surinaamse vlag en haar jas, waarop de Turkse vlag is genaaid. “Dit initiatief verbindt mensen. Kijk maar naar mijn kleren: dat is waar ik voor sta.”

Tijdens de uitzending zijn er optredens, interviews en reportages. Buurtbewoners kunnen de hele dag aanschuiven om hun ideeën en gedachten over de ramp te delen. “Geweldig dat we dit voor elkaar hebben gekregen,” zegt vrijwilliger Riek Karg van Radio Mart. “We hebben dit op korte termijn geregeld, het was een heel karwei.”

“We wilden heel graag wat doen rondom de landelijke actiedag,” zegt Tanja Dik, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. “Maar mediaplatforms als de NPO hebben al zo’n groot podium. Dus het is leuk dat we dit met lokale media kunnen doen.” Saskia Bosnie van Zuidoost City kan dat alleen maar beamen. “Dit is heel typerend voor Zuidoost,” zegt ze. “Er is saamhorigheid, mensen willen elkaar helpen.”

‘We are the world’

Aan de andere kant van de stad, bij OBS de Vlaamse Reus in Nieuw-West, hebben achtstegroepers een markt georganiseerd. Ze verkopen onder meer ingezamelde kleding, zelfgebakken cupcakes, boeken en Pokémonkaarten. Bezoekers kunnen ook portrettekeningen laten maken en hennatattoos laten zetten.

Chimène (12), Isis (11) en Madelon (11) zingen tijdens de voorbereidingen luidkeels mee met We are the world, het nummer waarmee Amerikaanse artiesten in 1985 geld inzamelden voor de hongersnood in Ethiopië. Chimène: “Het lied heeft veel betekenis. Het gaat over vrede en opkomen voor mensen die het moeilijker hebben. Net zoals de slachtoffers van de aardbeving.”

Het idee voor de markt kwam van Mert (12). “Op TikTok zag ik veel video’s van de ramp,” zegt hij. “Het greep me aan.” Bij de hele klas leeft de ramp: de vader van klasgenoot Cinan (11) heeft dierbaren verloren en ook juf Berna Korkut (32) kent mensen die zijn omgekomen. “Andere collega’s op school hebben directe familieleden verloren,” zegt Korkut. “Je merkt dat de kinderen erdoor zijn aangedaan. Dit is een mooie manier om erbij stil te staan.”

Extra lekker

Bakkerij De Drie Graefjes op het Stadionplein in Zuid doneert woensdag de dagomzet aan Giro555. “Goed hè,” zegt een medewerker trots. Het café zit woensdag aan het begin van de middag stampvol. Eigenaar Aylin Oguz komt zelf uit Turkije en organiseert vaker acties. “Vorig jaar hebben we cupcakes verkocht voor Oekraïne. Maar dat nu de hele dagomzet wordt gedoneerd, is wel bijzonder.”

Twee vliegen in één klap, vinden veel bezoekers. “Ik had geen idee dat ze dit deden, maar ik vind dit echt goed,” zegt er een, prikkend in haar red velvettaart. “Nu smaakt dit taartje extra lekker.”

