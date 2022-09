Amsterdammers wíllen hun huizen wel energiezuiniger maken, maar weten niet hoe. ‘De gemeente kan veel meer doen’

De bewoners van een flat Nieuw-West proberen de flat energiezuiniger te krijgen, maar ondervinden meer tegenwerking van de gemeente dan dat ze hulp krijgen daarbij. Beeld Dingena Mol

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat voor het flatgebouw langs de Cornelis Lelylaan een pauzeknop is ingedrukt: er gebeurt op het moment niet zo gek veel dat je ook maar een beetje zou kunnen aanzien voor een energieoffensief. Waar de bewoners graag een versnelling zouden zien en vol ideeën zitten om de energietransitie vorm te geven, worden zij van het kastje naar de muur gestuurd.

Te veel loketten

Bewoner Annet Terpstra, voorzitter van een van de tien verenigingen van eigenaren in het complex en bestuurslid van de VvE-Bond, wordt er soms wel eens ‘heel erg moe’ van. Haar eigen vve telt vijftien appartementen. “En ik probeer de negen andere buur-vve’s ook op één lijn te krijgen. Ik verdiep me al lange tijd in hoe we deze woningen energiezuiniger kunnen maken, ik weet van het bestaan van allerlei potjes en ondersteuning. Maar uiteindelijk krijgen we geen hulp van de gemeente, of we worden ronduit tegengewerkt.”

In Nieuw-West is veel naoorlogse bouw met collectieve voorzieningen die volgens de verenigingen helemaal stuk lopen op te veel loketten, ingewikkelde maatregelen en door negatieve beeldvorming over bijvoorbeeld stadswarmte of zonnepanelen. “Die vve’s krijgen daardoor soms hun bewoners niet mee. Daarnaast is er te weinig menskracht ‘op de grond’ en zijn er lange wachttijden voor overstap op stadswarmte.”

Energiearmoede

Terpstra is een van de mensen die dinsdag het woord zal voeren tijdens een expertmeeting op het Amsterdamse stadhuis. Zelf noemt zij zich eerder ervaringsdeskundige. Onderwerp: de energiearmoede en de energiecrisis die de stad de komende winter wellicht te wachten staat. In haar hoedanigheid als adviseur van de VvE-Bond, de koepel van verenigingen van eigenaren, zal zij geen positief verhaal schetsen.

Want volgens haar worden de vve’s niet of niet genoeg betrokken bij het ‘energieoffensief’. En dat terwijl in mei in het Amsterdamse coalitieakkoord nog een grootschalig isolatieoffensief werd aangekondigd, in samenwerking met corporaties en het Rijk. Vorige week beklaagden de corporaties zich erover dat ze vooralsnog nauwelijks enige activiteit zien, maar volgens Terpstra merken de vve’s misschien nog wel minder van de energieambities van het college.

Dubbeltje op eerste rang

Eén ding wil Terpstra van tevoren vooral melden: het is haar en haar vereniging er niet om te doen om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. “Dat beeld klopt niet. Wij zijn gewone Amsterdammers die graag meedoen met een energieoffensief. Tegelijk: wat weten wij ervan? We doen in feite allemaal maar wat. De gemeente zou ons veel beter kunnen steunen. Wat wij nodig hebben is iemand die ons gewoon uitlegt wat de mogelijkheden zijn, die vertelt wat de beste manier is om een energietransitie in te zetten.”

Het begint al met allerlei misvattingen over de buurt waarin Terpstra woont, de Piet Wiedijkbuurt. “Er is een flat van 150 appartementen die al sinds juni vorig jaar vraagt of er een wijkgerichte aanpak kan komen voor de buurt. Het is hier een mooie mix is van koop, sociaal, flats, een paar winkeltjes en een verzorgingstehuis. Telkens horen wij van de gebiedsregisseur energietransitie: ‘Zover zijn we nog niet.’ Wij denken dan: Hoezo, kom op mensen, waar wachten we op? De winter komt er nu aan, straks gaan mensen overvallen worden door de energiekosten die de pan uitrijzen.”

Maar hoe dan?

De energievoorziening is niet overal van deze tijd. Even verderop staat bijvoorbeeld een flatgebouw waar pakweg zeventig appartementen nog verwarmd worden door een grote op olie gestookte ketel. Voor zover bekend de enige in Amsterdam. Precies wat je niet wil, klimaattechnisch. Maar een andere optie was er niet: de bewoners willen wel overstappen. “Maar hoe dan? Ze hebben geen idee. Kom bij ons langs, kom kijken wat je ziet. Het zou al helpen als mensen naast ons komen staan.”

Nog niet zo lang geleden kwam Terpstra er min of meer toevallig achter dat een flatgebouw in de buurt vier jaar geleden geruisloos is overgegaan op stadswarmte. “Nooit is er toen door de gemeente of Vattenfall contact gezocht met omringende flats om mee te gaan. Nu wordt dat tegen ons gebruikt door Vattenfall, dan zeggen ze: we gaan niet keer op keer de straat openbreken. Had dat dan eerder aangegeven.”