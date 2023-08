Amsterdammers wilden zakcentje verdienen met ontvangen van pakketjes − maar ze werden de dupe van oplichters

Beeld Getty Images

Medisch gezien was hij niet in staat om te werken, maar pakketjes bij hem thuis ontvangen, dat kon hij wel. In winkelcentrum de Amsterdamse Poort werd een van de slachtoffers, geboren in 1952, gevraagd voor een baantje als pakketpunthouder. Hij liet zijn rijbewijs en bankpas zien, niet wetende dat zijn nieuwe ‘werkgevers’ oplichters waren.

Dinsdag hield de officier van justitie drie verdachten – Amsterdammers (Fabian R. 37), Virgil L. (32) en Ruben C. (39) – de aangiftes van de man en nog acht anderen voor. “In 2019 en 2020 kozen de verdachten slachtoffers die ofwel door een hoge leeftijd of op een andere manier kwetsbaar waren.”

In verschillende samenstellingen zouden de verdachten slachtoffers hebben benaderd bij winkelcentra en rond socialewerkgelegenheden. Voor 30 tot 50 euro per dag zouden ze pakketjes moeten ontvangen en versturen, als een pakketpunthouder. Een van de slachtoffers verklaarde eerder: “Ik wilde wel zwart werken, want ik had het geld nodig.”

Oplichting

Slachtoffers lieten hun identiteitsbewijs en bankpas fotograferen, om aan de slag te kunnen. Maar de ‘werkgevers’ zouden de gegevens vervolgens gebruikt hebben voor het afsluiten van telefoonabonnementen en het kopen van iPhones.

De verdachten zouden sommige slachtoffers naar T-Mobilewinkels in Zaandam en Amstelveen hebben gebracht, zodat ze daar hun bestelling konden afhalen. Bij anderen werden de pakketjes thuis geleverd, waarna ze opgehaald zouden zijn door de verdachten.

De telefoons zouden veelal dezelfde of de volgende dag nog naar een filiaal van Used Products zijn gebracht. Bij die keten, met zes vestigingen in de stad, krijg je contant geld voor producten als laptops, horloges en telefoons. Aanbieders moeten zich identificeren, zodat gestolen spullen er niet verkocht kunnen worden. Zo zou verdachte Virgil L. voor twee toestellen 1300 euro hebben ontvangen.

Neppe iPhones

Behalve van oplichting, verdenkt het Openbaar Ministerie de mannen ook van diefstal middels ‘valse sleutels’. Met de via oplichting verkregen pinpassen van twee slachtoffers zouden ze 800 en 10.000 euro hebben buitgemaakt.

De lijst met verdenkingen tegen Fabian R. is nog wat langer. Hij zou ook meermaals neppe iPhones hebben verkocht, of tenminste een poging daartoe hebben gedaan. Ter zitting zegt hij dat hij in opdracht telefoons afleverde en het geld in ontvangst nam. Per ‘bezorgklusje’ kreeg hij 200 tot 250 euro van zijn opdrachtgever. Of hij wist dat de toestellen nep waren? “Soms werd ik met echte telefoons op pad gestuurd, soms met neppe. Het was lucratief verdienen.”

In mei dit jaar, de recentste verdenking, zou hij een slachtoffer een ‘iPhone’ hebben verkocht voor 900 euro. Een week later ging R. weer naar een klus, maar trof dezelfde koper, die erachter was gekomen dat de telefoon nep was en verhaal kwam halen. “Ik vond het wel zielig, hij was vluchteling en had niets te verliezen.”

Op het aanbod dat R.’s broer de 900 euro zou komen brengen, ging het slachtoffer niet in. Hij wilde naar de politie. Volgens zijn raadsman is R. ‘gebroederlijk’ met het slachtoffer meegelopen naar het politiebureau Burgwallen.

Gezien de ‘professionele en geraffineerde wijze van oplichting’ vindt de officier een gevangenisstraf passend voor alle drie de verdachten. Toch eist ze taakstraffen van 180 uur tegen L. en C. en 200 uur tegen R., omdat de feiten lang geleden plaatsvonden. Ze vraagt ook om voorwaardelijke celstraffen. De uitspraak is dinsdag 29 augustus.