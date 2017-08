'Amsterdammers voorstander van terugdringen roken'

In Amsterdam is bijna driekwart (73 procent) voorstander van het verder beperken van roken in de openbare ruimte, blijkt uit het onderzoek, dat is uitgevoerd onder ongeveer 400 Amsterdammers in opdracht van AT5.



38 procent van de Amsterdammers denkt meer aan maatregelen in algemene zin, 35 procent ziet meer in het beperken van roken op specifieke locaties. Speeltuinen en zwembaden worden het vaakst genoemd door wie roken wil terugdringen.



Rookverbod op straat

Ook terrassen zouden volgens een meerderheid rookvrij moeten worden. Op het terras van Café-Restaurant ­Amsterdam geldt momenteel al een rookverbod.



Van de Amsterdammers die (weleens) roken is 63 procent tegen het verbieden van het roken op het terras.



Het verbieden van roken in zwembaden en speeltuinen bij sportclubs en in rijen kan bij hen wel op een meerderheid rekenen.



Ongeveer een vijfde van de Amsterdammers is voor een rookverbod op straat.



