Amsterdammers vinden hun weg ondanks het afsluiten van de Berlagebrug (maar voor toeristen is het zoeken)

De monumentale Berlagebrug is inmiddels een maand afgesloten vanwege renovatie. Een kijkje hoe het eraan toe gaat op dé verbinding tussen het zuiden en het oosten van Amsterdam.

In het midden van de hulpbrug naast de Berlagebrug staat een groepje toeristen stil. Ze kijken op hun mobiel, hun leenfietsen tussen de benen, op zoek naar de juiste route. Amsterdammers schieten met een boog om ze heen, uitwijkend voor het gevaar dat de paar toeristen zo midden op de brug vormen.

Na een paar minuten hebben de toeristen door hoe ze moeten fietsen om bij het Martin Luther Kingpark te komen. Als een jonge vrouw van in de twintig weer op haar fietst springt, rijdt ze eerst bijna een vrouw van middelbare leeftijd aan, waarna zij en haar mannelijke fietsvriend hun weg alsnog weten te vervolgen. Terug de Vrijheidslaan op, een kleine omweg makend om de werkzaamheden aan de tramrails te omzeilen, dan links afslaan, om zo bij de Parade te komen.

Voor deze onbekenden mag het een zoektocht zijn bij de Berlagebrug, de meeste Amsterdammers hebben een maand na het afsluiten van de brug hun weg wel gevonden. Wandelaars en hardlopers gaan in hoog tempo de brug over om van Zuid naar Oost te komen, of andersom. Hetzelfde geldt voor fietsers. Van fatbikes (mits nog niet gestolen), tot fietsen van de Postcode Loterij (ze bestaan nog), racefietsen, VanMoofs (mits nog niet kapot) en omafietsen. Allemaal komen ze voorbij.

Boete van 75 euro

De meeste scooterrijders zijn op de hoogte van de boete van 75 euro die ze ontvangen als ze doorrijden, dus lopen ze met hun scooter aan de hand de brug over. Scheelt ze toch weer 5 minuten omrijden via de Nieuwe Amstelbrug. Een jongen achter op een rijdende scooter schermt met zijn hand het nummerbord af. Een ervaringsdeskundige, waarschijnlijk. Voor deze twee jongens geen boete.

Maar niet iedereen lijkt op de hoogte. Een deelscooter raast door. Flits, op de camera, de prent zal op de mat belanden. Ook een motorrijder heeft maling heeft de regelgeving – of neemt de boete voor lief. Meerdere Canta’s scheuren zonder blikken of blozen de brug over. Terwijl het er toch duidelijk staat: alleen hulp- en nooddiensten mogen hier rijden.

De Berlagebrug sloot op 24 juli omdat die niet meer voldeed aan de wettelijk gestelde veligheidseisen en (geluids)overlast veroorzaakte. Automobilisten, tram 12, de stadsbussen en hoog vaarverkeer (waar de brug normaliter voor wordt geopend en dat nu wordt omgeleid via de Weespertrekvaart) zullen vooral blij zijn als de brug op zaterdag 11 november weer opengaat.

Klein wonder

Het mag een klein wonder heten dat de monumentale brug niet in zijn geheel is verdwenen. Acht jaar geleden leek vernieuwen geen optie, omdat niet duidelijk was hoe de brug van een mechanisch systeem, met een motor, naar een hydraulisch systeem moest gaan. Maar de tijd die er eigenlijk niet was – de brug was al jaren onveilig – heeft ervoor gezorgd dat de technologische vooruitgang er nu is om de brug toch te herstellen.

Inmiddels is het middelste gedeelte van de brug afgevoerd voor de sloop, ergens in het noorden van het land. De nieuwe hydraulische versie komt begin september naar Amsterdam, vertellen medewerkers van bouwbedrijf TBI. Ze hebben ook de groene vlag van het bedrijf boven het brugwachtershuisje gehangen. Een beetje alsof ze de brug hebben gekolonialiseerd. Best bijdehand, erkennen ze met een lach.

Bouwvakkers met oranje en gele hesjes lopen af en aan. Sommigen aan de zuidkant, waar veel bewoners aan het begin van de Vrijheidslaan opeens een stuk minder auto’s hun woning voorbij horen en zien razen. Op de achtergrond zijn de geluiden van de machines die het beton op de brug tot gruis vermalen dan weer wel te horen. Hard getik – alles moet weg, alles moet vernieuwd.

Opeens veilig voor fietsers

Aan de Oostkant is het onmogelijke kruispunt aan de Mr. Treublaankant opeens een veilig oord voor fietsers. De verkeerslichten staan uit, fietsers kunnen onbezorgd de hele tijd zigzaggend doorrijden. Slechts enkele auto’s slaan nog de Weesperzijde in – onder leiding van verkeersregelaars, die ’s avonds dan wel weer weg zijn en het verkeer op oogcontact is aangewezen.

Bij Café Vrijdag is het op zonnige dagen wel iets rustiger vanwege het harde geluid, zegt een medewerker. Vooral ’s avonds, als de trams vanaf 21.00 uur naar de remise rijden, horen ze hoge piepende geluiden. Nu alles zo open en bloot ligt – de rails worden aangepakt om de trams in de toekomst sneller te laten rijden – komt het geluid extra hard vrij.

Het is nu even niet anders, sluit hij af, en bovendien wordt de geluidsoverlast die ze voorheen ervoeren nu juist aangepakt. Een omwonende sluit zich daarbij aan: “In Amsterdam wordt altijd ergens gebouwd. Nu zijn wij in dit stukje van de stad gewoon even aan de beurt.”

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl