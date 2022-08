Amsterdammers tussen de 60 en 79 krijgen uitnodiging longkankeronderzoek

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mensen die al langere tijd roken of in het verleden hebben gerookt. Beeld ANP

Het ‘proefbevolkingsonderzoek’ wordt gecoördineerd door het Erasmus MC in Rotterdam en wordt gehouden in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. De eerste Nederlandse uitnodigingen gaan naar 182.112 mensen in Amsterdam en de regio daaromheen, daarna worden mensen in Bilthoven en de omgeving Noord-Nederland benaderd.

Omdat er geen overzicht is van de huidige rookstatus en rookgeschiedenis van Nederlanders krijgt iedereen tussen de 60 en 79 jaar in de regio Amsterdam deze week een uitnodiging. Het onderzoek is uiteindelijk bedoeld voor mensen die al langere tijd roken of in het verleden hebben gerookt.

In totaal worden voor het internationale onderzoek dan 26.000 mensen onderzocht. Deelnemers uit de regio Amsterdam gaan daarvoor naar het Centrum voor Vroegdiagnostiek van het Antoni van Leeuwenhoek.

Hoe vaak scannen?

De onderzoekers willen bepalen hoe vaak een CT-scan van de longen nodig is in een bevolkingsonderzoek en hoe ze mensen die het meeste risico lopen op longkanker het beste kunnen bereiken. Het vroeg opsporen van longkanker bij rokers en ex-rokers kan de sterfte aan de ziekte met 25 procent omlaag brengen, aldus het Erasmus MC.

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 14.000 mensen de diagnose longkanker. Klachten ontstaan vaak pas als de kanker zich al een eind ontwikkeld heeft. “Slechts drie van de honderd mensen zijn na vijf jaar nog in leven als de tumor in een laat stadium wordt ontdekt,” legt onderzoeker Carlijn van der Aalst van het Erasmus MC uit. “Bij een vroeg stadium zijn dat nog ongeveer zestig van de honderd mensen.”

Centrum voor Vroegdiagnostiek Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam Nieuw-West opende in mei dit jaar het Centrum voor Vroegdiagnostiek. In het centrum worden mensen met een verhoogd risico op kanker gescreend om gevaarlijke signalen van ongevaarlijke te onderscheiden. Dat leidt soms tot sneller ingrijpen, maar ook tot het afblazen van operaties, vertelde uroloog Pim van Leeuwen in mei aan Het Parool. “Niet elke afwijking is relevant.” Lees hier meer over het nieuwe centrum.

