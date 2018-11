Amsterdammers tonen weinig interesse in afkopen erfpacht

Meer dan de helft van de Amsterdamse huizenbezitters heeft geen aanbod gevraagd bij de gemeente, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 2100 leden.



Al te lang kunnen zij niet meer wachten, want in 2020 lopen de gunstige voorwaarden af waartegen zij hun erfpacht voor eeuwig af kunnen kopen, of hun canon voor altijd vast mogen klikken.



Duur

Belangrijkste reden om geen aanbod aan te vragen, is dat de huizenbezitters verwachten dat afkopen van erfpacht veel te duur is. Ook het 'gedoe' over het nieuwe stelsel is een reden om niet in actie te komen.



Het nieuwe stelsel, dat onder het vorig college is ingegaan, zorgt voor veel debat en ongenoegen vanwege de hoge afkoopsommen en de trage afhandeling door de gemeente.



Van de Amsterdammers die een aanbod hebben ontvangen, ongeveer twintig procent, is slechts eenderde van plan dat te accepteren. Meer dan veertig procent gaat niet verder met het aanbod.



Het nieuwe college heeft een extra korting van tien procent aangekondigd. Slechts 13 procent denkt dat die korting hen alsnog over de streep trekt, veertig procent vermoedt van niet.



Vastzetten

Vereniging Eigen Huis vindt dat de gemeente automatisch de canon van erfpachters moet vastzetten. Op deze manier worden deze huizenbezitters beschermd tegen enorme stijgingen van hun canon als de tijd waarvoor zij hun erfpacht hebben afbetaald, verstrijkt.



Op dit moment moeten huizenbezitters zelf in actie komen om hun canon vast te klikken, maar ongeveer eenderde weet niet dat dit kan. "De oplossing is er, maar de gemeente houdt dit stil," zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.



Lees ook:

Operatie erfpacht loopt uit op een mislukking

Wethouder over erfpacht: 'Nu moet er rust komen'