Amsterdammers strijden tegen verdwijnen plaskrul

In de opslag

De verwijderde plaskrullen liggen in de opslag en kunnen worden herplaatst. Of dat gebeurt is twijfelachtig, ook omdat de krullen alleen door mannen kunnen worden gebruikt en dat is in deze tijd geen aanbeveling.



Het gemeentebestuur denkt momenteel na over de toiletvoorzieningen in de stad. In de openbare ruimte zijn er daar een stuk of tachtig van, maar de gemeente hoopt dat ook winkelbedrijven en horeca hun toiletten beschikbaar willen stellen.



Hoge Nood

Amsterdam doet al mee aan de app Hoge Nood, die gebruikers wijst op de dichtstbijzijnde toiletten. Tegen wildplassen lijkt dat geen probaat middel, want uit onderzoek onder uitgaanspubliek op het Rembrandtplein bleek dat zij liever kozen voor een steeg dan de 65 meter naar het urinoir te moeten afleggen.



