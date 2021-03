Amsterdammers stemden vooral D66, daarna volgen VVD en GroenLinks

Sigrid Kaag (D66). Beeld EPA

Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam. De VVD staat met 12,6 procent van de stemmen op de tweede plek. Daarna komt GroenLinks, dat nog maar 10,2 procent van de Amsterdamse stemmers wist te overtuigen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd de partij van Jesse Klaver nog de grootste in Amsterdam. GroenLinks verwierf toen 19,8 procent van de stemmen. D66 moest het vier jaar geleden doen met 18,9 procent, de tweede plaats .

Gemeenteraad

De gemeentecoalitiepartijen PvdA en SP leverden ook in. De PvdA heeft 7,5 procent van de Amsterdamse stemmen behaald, dat was vier jaar geleden 8,4 procent. De SP kreeg dit jaar 4,9 procent van de stemmen. In 2017 was dat nog 6,4 procent.

De gevolgen zullen in het stadhuis voelbaar zijn, nog voor er een nieuw regeerakkoord ligt. Lokaal D66-voorman Reinier van Dantzig kondigde meteen een ‘Slag om Mokum’ aan, om de winst in 2022 te verzilveren bij de raadsverkiezingen.

Linkse partijen moesten in het hele land inleveren, maar het is aannemelijk dat de Amsterdamse daling van GroenLinks te wijten is aan enkele lokale hoofdpijndossiers zoals de bouw van windmolens op IJburg, de bezuinigingen op de bieb of de discussie over de kosten van een volkstuin. Een andere verklaring voor het verlies van GL in Amsterdam is de enorme winst van Bij1. Die partij haalde 5,8 procent van de stemmen, grotendeels bij links-progressieve kiezers.

Nog meer stemmen gingen er naar de Partij voor de Dieren (7 procent), Denk (6,7 procent) en nieuwkomer Volt (5,9 procent).

De PVV haalde 5,1 procent van de Amsterdamse stemmen binnen, FvD 2,7 procent. JA21, de partij van gemeenteraadslid Annabel Nanninga, haalde 1,2 procent van de stemmen.