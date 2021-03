Amsterdammers spreken in tegen windmolens: ‘Noord is tot toekomstig rampgebied uitgeroepen’

Er ontstond al eerder onrust over plannen om windturbines te plaatsen in het IJmeer. Beeld Marc Driessen

In totaal waren honderd insprekers uitgenodigd om zich uit te spreken over de locaties die wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) op het eerste gezicht geschikt lijken voor de plaatsing van windmolens. Er waren meer aanmeldingen, maar deze avond was alleen tijd voor de insprekers die zich als eerste hadden aangemeld

“Alleen al de gezondheidsrisico’s zouden genoeg moeten zijn om meer afstand te houden tot woonwijken,” zei Pauline Schram uit de wijk Elzenhagen in Noord. Ze hekelde ook de keuze van het stadsbestuur om IJburg, waar vorig jaar al fel werd geprotesteerd tegen de eventuele komst van windturbines, wél te schrappen van de lijst met mogelijke windmolenlocaties. “De situatie is vergelijkbaar. Als wij eerder hadden geschreeuwd, was de situatie dan omgekeerd?”

Dure, rode zonnepanelen

Carla Wassenaar uit Schellingwoude verwees naar de zonnepanelen die zij heeft gelegd op haar dak in het beschermde dorpsgezicht. “Het is niet te begrijpen dat wij dure, rode panelen moesten neerleggen terwijl de aanblik van het hele dorp wel mag worden aangetast door windturbines. En de natuur van Waterland moet beschermd, maar windturbines mogen wel?”

Arno Pronk woont op IJburg en toch is hij niet gelukkig met de schifting die Van Doorninck heeft doorgevoerd. “De aanpassing van de zoekgebieden slaat nergens op. Het is nog steeds een verrommeling van het landschap.” Hij verwees ook naar de verkiezingsuitslag van vorige week. “GroenLinks is nu al gehalveerd. Nu nog de helft van de windturbines weg en we zijn van het hele gezeik af.”

‘Toekomstig rampgebied’

“Ons stadsdeel is net als Zuidoost tot toekomstig rampgebied uitgeroepen, omdat we kennelijk niet hard genoeg hebben geschreeuwd,” zei Simone Brands uit Noord. “Gaat u alle woningbezitters compenseren voor de daling van de waarde van hun huis,” vroeg stadsdeelgenoot Brigitte van der Bijl.

Angela Hoeve uit Zunderdorp stelde zich voor als ‘biologisch-dynamisch boer’ op een circulair bedrijf met kleine kuddes schapen en koeien, evenals massa’s zonnepanelen op de stal. “Wij doen ons uiterste best om te voldoen aan alles wat de overheid van boeren vraagt.” Het weiland werd eerder al doorkruist door hoogspanningslijnen en aan de horizon kwam een ‘luidruchtige ringweg’. “Meer overlast kunnen wij en de dieren hier niet hebben.”

Meervleermuis

Hanneke van Andel, ook uit Schellingwoude, sprak haar zorgen uit over kwetsbare natuur langs de Ring A10. “Dat is ecologisch goud. Hier leeft de meervleermuis, de Noordse woelmuis, de kleine modderkruiper. Windturbines en deze diersoorten gaan niet samen.”

Veel argumenten werden in januari al eens over de raadsleden uitgestort in een digitale inspraakbijeenkomst. Toen kwamen in een inspraaksessie van vijfenhalf uur 170 insprekers aan het woord.