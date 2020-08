Amsterdammers ruilen de avocado in voor de aubergine

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Online supermarkt Picnic maakt elk jaar een overzicht van de meest bestelde producten in Nederland. Zo blijkt uit een analyse van honderdduizenden bestellingen dat Amsterdammers niet alleen dol zijn op de aubergine, maar ook op scharreleieren (Klasse M) en koolzuurvrije Spa Reine.

Onderzocht is welke boodschappen de afgelopen twaalf maanden in trek waren en landelijk staan, niet geheel onverwachts, halfvolle melk, komkommer en banaan in de top drie. Daarnaast waren volgens Picnic toiletpapier, ongezouten roomboter en verschillende soorten groente en fruit opvallend populair.

Maar elke stad heeft ook zijn eigen favorieten. In Rotterdam staat wc-papier bijvoorbeeld op nummer één, maar ook pitloze druiven doen het er goed. Hagenezen slaan naast avocado’s veel prei in. Ook in Delft wonen veel aubergineliefhebbers en ze klikken in de app veelvuldig ‘snack pruimtomaten’ aan. In Leiden geven ze dan weer de voorkeur aan witte champignons en in Arnhem lusten ze graag een zoete puntpaprika of cherrytomaatjes.

Doe Schiedammers maar een mandarijn en ga je eten in Nijmegen dan is de kans groot dat je een bord met Fresca d’Oro mozzarella voorgeschoteld krijgt. In Spijkenisse bieden ze je mogelijk een Energy drink aan en vegetariërs zijn in Almere vermoedelijk schaars. Rundergehakt werd daar procentueel gezien het vaakst besteld.

In Zoetermeer eten ze graag brood, van die witte puntjes of een heel boeren waldkornbrood. In Apeldoorn zijn ze juist meer van een boeren tijgertarwebrood en in Nieuwegein maak je ze blij met een rozijnen-krentenbol.

Ook goed om te weten: ga je in Vlaardingen naar de wc, dan is er sowieso papier ingeslagen. Niet de goedkopere variant met twee of drie lagen, maar die met vier lagen papier.