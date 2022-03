Amsterdammers rijden bussen hulpgoederen naar Oekraïne en nemen vluchtelingen mee terug

Vanuit Amsterdam worden busladingen goederen naar Oekraïne gebracht. Op de terugweg nemen de bussen vluchtelingen mee naar Nederland. Beeld Patrique Pi Zaman

Ze rijden nu ter hoogte van Berlijn, zegt Patrique Zaman (34) maandagmiddag aan de telefoon. Achter in zijn busje zitten twee Oekraïense gezinnen: zeven volwassenen, twee kinderen, vier honden en een kat. Bestemming: Amsterdam.

De rit is georganiseerd door Fastlane Ukraine, een initiatief dat Zaman samen met zijn collega’s vorige week is begonnen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Het plan van aanpak: met busjes worden goederen en medicijnen vanuit Amsterdam naar Oekraïne gebracht om vervolgens – ‘omdat we er toch zijn’ – zo veel mogelijk vluchtelingen mee naar Nederland te nemen.

Achter het stuur zitten met name vrijwilligers die een bestelbusje hebben en iets voor Oekraïne willen doen, maar ook touringcarbedrijven hebben bussen beschikbaar gesteld. Inmiddels vertrekken dagelijks zo’n zes bussen per dag vanuit Sloterdijk. Zaman: “Het is in no-time een gigantisch project aan het worden, maar het is heel, heel fijn om iets te kunnen doen.”

Goede bedoelingen

Het begon met een oproepje van een bevriende ondernemer: hij wilde weten of iemand misschien een bus te leen had voor noodtransport van medicijnen naar Oekraïne. Toen Zaman zich meldde bleek dat het verzoek niet verder kwam dan goede bedoelingen. “Er was totaal geen coördinatie, het was niet eens duidelijk waar de spullen heen moesten,” zegt Zaman.

Dus besloot hij dat op zich te nemen. Zijn bedrijf Avy, bij Sloterdijk, verzorgt medische transporten waaronder dat van bloed met drones in met name Afrikaanse landen. “Behalve dat wij over busjes beschikken, hebben we dus ook een team dat gespecialiseerd is in logistieke noodplanningen. Dus dat kwam goed uit.”

In het pand van Avy is een backoffice ingericht voor Fastlane Ukraine waar tien à twintig man de ritten naar en van Oekraïne coördineren. De chauffeurs leveren de goederen af bij overdrachtspunten aan de Pools-Oekraïense grens. Vandaar nemen Oekraïense transporteurs het over. “Aan de grens zijn heel provisorische vluchtelingenkampen gebouwd, echt knetterschrijnende situaties. De helft van de goederen blijft in de vluchtelingenkampen en de andere helft gaat door naar steden in Oekraïne.”

Babyvoeding

Ze vervoeren vrijwel uitsluitend urgente middelen, zoals medicijnen en (baby-)voeding. “We brengen niet zomaar spullen die kant op, dat werkt niet. Maar als er mensen met spoed bijvoorbeeld een specifieke levering goederen naar Oekraïne moeten krijgen, regelen we dat wel weer.”

Iedereen die wil chauffeuren is welkom, zegt Zaman. “Vorige week stopte een taxichauffeur terwijl wij spullen aan het halen waren bij de Poolse Bibliotheek op de Keizersgracht. Hij vroeg wat we aan het doen waren. Toen we het uitlegden hielp hij mee inladen en vroeg of hij zelf niet ook een lading naar Oekraïne kon brengen. Die is vervolgens met zijn volgeladen TCA-busje naar Oekraïne vertrokken.”

Al die steun is fantastisch, zegt Zaman, maar ze zijn nu met name op zoek naar bedrijven die chauffeurs en bussen beschikbaar willen stellen. “Dan zorgen wij ervoor dat de spullen bij onze hub op de Donauweg bij Sloterdijk klaarstaan en koppelen we ze aan vluchtelingen die hierheen willen,” aldus Zaman. “Maar tegelijkertijd blijven ook mensen die willen chauffeuren, maar zelf geen busje hebben van harte welkom.”