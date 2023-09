Amsterdammers reageren op aardbeving Marokko: ‘Ik werd wakker met het nieuws en ben meteen gaan bellen’

Verschillende mensen sliepen in Marrakech op straat na de aardbeving. Beeld AFP / Fadel Senna

Op het Amsterdamse stadhuis is zaterdagmiddag een duidelijk teken van medeleven te ontwaren. Halfstok hangt een Marokkaanse vlag om vanuit Amsterdam steun te betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. De zware aardbeving heeft al voor honderden doden gezorgd en de teller loopt in hoog tempo op.

Femke Halsema heeft via haar sociale media ook haar medeleven geuit, in navolging van onder anderen Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. ‘Wat een onvoorstelbaar leed moet het zijn voor de getroffenen van deze afschuwelijke ramp,’ schrijft de burgemeester van Amsterdam. ‘Mijn gedachten zijn bij hen en bij de Marokkaanse Amsterdammers die zich zorgen maken om de veiligheid van hun dierbaren daar. Ik wens hen veel kracht en sterkte toe.’

Bevende stemmen

Fatimzahra Baba, oprichter van de organisaties Saaam en Besma, die kwetsbare vrouwen helpen, werd vrijdagavond laat door het verschrikkelijke nieuws overrompeld. Ze belde familieleden in Marokko met de vraag of alles in orde was. Aan de andere kant van de lijn klonken bevende stemmen. “Dat voel je door merg en been gaan. De angst is groot dat bekenden zijn overleden.”

Na de aardbeving in Turkije en Syrië zette Baba inzamelingsacties op. “Dat gevoel dat ik iets moet doen, zit diep in mij. De slachtoffers zijn mensen, en mensen hebben elkaar nodig. Ik moet nog ontdekken wat ik precies ga doen. Morgen hebben we toevallig een festival, Back to School, daar zullen we er zeker aandacht aan geven.”

Sabi El Moussaoui, directeur van Marokkaanse jongerenstichting Argan, vindt het ‘verschrikkelijk’ wat er vrijdagavond is gebeurd. “Honderden mensen zijn omgekomen, maar ik verwacht dat de teller nog oploopt tot veel meer.” De stichting kijkt zaterdagmiddag naar de mogelijkheden om een inzamelingsactie op te zetten. “Die mensen daar hebben echt zo snel mogelijk hulp nodig.”

Contact met familie

Diverse bekende Amsterdammers zoeken contact met hun familie in Marokko. Schrijver Abdelkader Benali meldt dat er ‘voor zover bekend geen familie getroffen is’. De beving werd ‘gevoeld in Casablanca’, meldt hij. Ook schrijver Mano Bouzamour laat weten dat zijn moeder en twee broers momenteel in Marrakech zijn: “Zij zijn oké, net als goede vrienden die daar wonen.” Ook de kickboksers van Glory staan stil bij de ramp. Badr Hari en de andere kickboksers met Marokkaanse roots vechten vanavond in Parijs.

Ook onder de minder bekende Amsterdamse Marokkanen leeft de aardbeving. Hulpacties worden links en rechts opgezet, telefoons trillen voortdurend met berichtjes en filmpjes van familie en vrienden in Marokko. “Ik werd wakker met het nieuws en ben meteen gaan bellen,” zegt Faissal (32), die met zijn vrouw en kind over het Osdorpplein loopt. “Gelukkig zijn er geen familieleden of kennissen gewond, maar mijn schoonfamilie zit er nog en 800 kilometer van Marrakech hebben ze de schokken gevoeld.” Hij heeft meteen geld gestort op de rekening van een hulpactie.

De 23-jarige Manal el Aouati heeft samen met drie vriendinnen al een inzamelingsactie opgezet vanuit hun eigen hulpinitiatief Soul with Sabr, waarmee ze vaker geld inzamelen voor noodhulp. ‘We zijn meteen begonnen na het horen van het nieuws.” Samen met stichting IHHNL worden er binnenkort ook spullen ingezameld voor het getroffen gebied. Ze loopt met Latifa Salhi (45), die vooral veel berichten van familie krijgt die bang is voor naschokken, al wonen ze wat verder van het gebied. “Veel mensen slapen buiten uit angst voor instortingsgevaar.”

De basisschool van de kinderen van Imane (43) stuurde zaterdagmorgen meteen een berichtje om steun voor getroffen families uit te spreken. Ze weet zeker dat hulpacties vanzelfsprekend zijn: “De gemeenschap hier zet zich altijd enorm in als er hulp nodig is.”

Fadoua Aouled (31) hoorde verhalen van kennissen die zelfs uit hamams zijn gerend om niet te worden bedolven onder stenen. “Mensen zijn bang, ze hebben de beelden van Turkije ook nog in hun achterhoofd.” Haar eigen familie is veilig, maar het huis van de ouders van een goede vriendin is volledig ingestort. “Het is zo heftig. Ik ga straks meteen geld overmaken.”