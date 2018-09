Amsterdammers profiteren minder van stijging koopkracht

Deze lastenverzwaring is nodig voor nieuwe investeringen in de stad en vooral om een extra korting van het Rijk weg te poetsen, zo blijkt uit de eerste begroting van het nieuwe college, die woensdagochtend is gepresenteerd.



Amsterdammers zullen in 2019 bijna 18 procent meer betalen voor het ophalen en verwerken van huisvuil.



Ook de ozb gaat omhoog, met 2 procent. Gemiddeld is een Amsterdams huishouden 55 euro per jaar meer kwijt zijn aan gemeentelijke lasten. Minima kunnen kwijtschelding krijgen.



Toeristen

Dinsdag presenteerde het kabinet op Prinsjesdag juist een koopkrachtstijging van gemiddeld 1,5 procent voor burgers. "We zitten met onze lasten nu op het gemiddelde van de vier grote steden," aldus wethouder Udo Kock (Financiën). Bedrijven zijn straks bijna vijftien procent meer kwijt aan reinigingsrecht.



Ook bezoekers aan de stad betalen mee; de toeristenbelasting gaat omhoog naar zeven procent in heel de stad. Nu is dat nog zes procent in centrum, west, zuid en oost en vier procent in de overige delen van de stad. Toeristen betalen in 2019 zo'n 20 miljoen extra. Dit loopt op tot 105 miljoen in de jaren daarna.