Amsterdammers over parkeertarief: van 'schande' tot 'begrijpelijk'

Parkeren in Amsterdam was al duur en sinds deze zondag gaat er nog een schepje bovenop. De gemeente wil de stad autoluw maken en het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleren.



In vrijwel heel Amsterdam zijn de prijzen verhoogd. In het centrum met vijftig procent: van 5 euro per uur naar 7,50 euro. In De Pijp, rond de Zuidas en in een aantal wijken in West gaan bezoekers zelfs het dubbele betalen van het eerdere tarief.