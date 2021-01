Amsterdammers over langere lockdown: ‘Ik stress ’m vooral financieel’

Vincent van 't Slot. Beeld Nina Schollaardt

Vincent van ’t Slot (51), eigenaar kapsalon Scissorhands

“Het is een heel simpel rekensommetje. Ik zet tienduizend euro per maand om en dan heb ik het nog niet eens over de extra inkomsten uit de verhuur van flexplekken. Ik ben tot nu in totaal circa twee maanden dicht. Dat betekent twintigduizend euro verlies en ik heb 4000 euro steun gekregen. Dan kom je als ondernemer 16000 euro tekort en de teller loopt door.”

De eerste keer dat Van ’t Slot zijn deuren moest sluiten, in het voorjaar, overheersten gevoelens van spanning en opwinding. “Je wordt overvallen en je doet maar wat. Maar nu wordt het serieus: ik ga vet de rode cijfers in. Een maand lang houd ik niet uit zonder financiële hulp van anderen.”

De eigenaar van de kapsalon in de Raamsteeg wist al tijdens de vorige persconferentie dat 19 januari nogal een ambitieuze stip aan de horizon was. “Niemand gelooft dat toch? Ik zou niet in de schoenen van Rutte of De Jonge willen staan, maar het is wel ongelooflijk naïef. Niemand wenst elkaar een gelukkig nieuwjaar met een elleboogje. Natuurlijk niet.”

Van ’t Slot schatte het goed in: de maatregelen worden met tenminste drie weken verlengd. Toch ergerde hij zich dinsdagavond aan de premier. “Rutte zegt het is zwaar voor iedereen. Het kan wel zwaar zijn voor iedereen, maar als je in loondienst bent, krijg je gewoon salaris. Ja, je kunt niet meer naar je werk, maar je krijgt gewoon geld. Ondernemers, die hebben er meer last van. Die zitten thuis. Zonder werk en zonder inkomsten.”

De Amsterdammer gaat morgen toch maar om zich heen kijken voor een tijdelijke baan. Misschien als koerier, denkt hij hardop. “Ik ben vrijgezel, ik heb geen werk om handen en bijna alles is dicht. Ja, ik wil niet zuur doen, maar ik verveel me kapot. En nu moeten we nog een hele maand... Ik vind het lastig.”

Desondanks wil hij positief afsluiten. “Cliché maar waar: het kan altijd erger. En als alles naar de klote gaat, dan ga ik dicht en begin ik over een jaar opnieuw. Het is niet anders.”

Rosa Hillebron. Beeld Nina Schollaardt

Rosa Hillebron (22), student sociale geografie en planologie

“Er is natuurlijk al een en ander gelekt, en ik had wel gehoopt dat er meer zou veranderen, maar dat is niet heel realistisch als je de cijfers bekijkt. Ook worden mensen vet opstandig, wat ik deels begrijp. In december zat ik er echt een beetje doorheen.

“Met online onderwijs heb ik niet het gevoel dat ik echt iets leer: ik betaal nu vol collegegeld van rond de 2000 euro voor soms enkel een powerpointpresentatie. Afgelopen week merkte ik ook dat ik, zeker nu het zo koud is, het mis om ergens te zitten en koffie te drinken. Uitgaan mis ik natuurlijk ook wel: begin quarantaine heb ik bovendien in een studio gewoond, dan komen de muren veel sneller op je af. Toen ben ik heel lang naar mijn ouders geweest. Nu heb ik gelukkig een huis met meerdere kamers, dat is wel fijn.

“Het is weinig verrassend: online onderwijs zou het hele studiejaar nog blijven. De grootste impact voor mij is dat ik de komende drie weken nog steeds niet betaald word, omdat de winkels dicht blijven. Ik moet dus nog steeds m’n studielening op maximaal zetten. Ik stress ’m nu vooral financieel, als student. Dat geeft me de meeste zorgen.

“Ik kan me wel voorstellen dat de regering strengere maatregelen heeft genomen wegens de Britse variant. Maar ik ben er niet per se banger voor. Je wordt er niet per se zieker van, ook al is het besmettelijker. En ik beschouwde corona al als superbesmettelijk.

“Wat die avondklok betreft, ik vind het niet per se een slecht plan. Als het moet, dan moet het. Als het nut heeft in andere landen, dan snap ik het. Maar er verandert niet heel veel voor mensen die zich gewoon aan de regels houden. En er zijn nu niet echt wilde dingen gaande buiten, in de avond.”

Hidde Nuijten. Beeld Nina Schollaardt

Hidde Nuijten (28), docent aardrijkskunde op het Lumion in Nieuw-West

“De verlenging van de lockdown had ik zien aankomen, maar de maatregel dat leerlingen op school anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden niet.

“Mijn 4-mavo-klassen, die ik fysiek les kan blijven geven omdat zij dit jaar eindexamen doen, bevatten zo’n dertig leerlingen per klas. Afstand houden gaat dan niet. We zouden de klassen in tweeën kunnen splitsen, maar dat wordt een grote logistieke onderneming. Bovendien ben je dan als docent denk ik meer bezig met handhaven dan met lesgeven. Maar als het echt nodig is, dan moet het maar.

“De niet-examenklassen geef ik alleen online les via Teams, en dat is behelpen, maar ik zie een verbetering ten opzichte van de eerste golf. Toen moest iedereen – leerlingen, hun ouders en docenten zoals ik – wennen aan de nieuwe situatie. Niet alle kinderen waren even gemotiveerd en ook niet bij alle lessen aanwezig. Nu weten ze dat dit de manier van lesgeven is en komt iedereen in mijn lessen steeds opdagen.

“Ouders weten nu beter dan toen hoe ze het thuisonderwijs moeten inrichten en ik sta online zelfverzekerder voor de klas. We behandelen de lesstof en maken plezier met elkaar, maar natuurlijk is het verre van ideaal. Zeker voor leerlingen die bijvoorbeeld klein wonen met veel broertjes en zusjes, of waar de technologische mogelijkheden niet zo groot zijn.

“Daarnaast heeft iedere leerling behoefte aan de aanwezigheid van een meester of juf. Ik mis dat fysieke contact ook enorm. Een complimentje geven via Teams is heel anders dan naast een leerling staan en op die manier een gesprek voeren.

“Het meeste mis ik de uitjes, zoals een avondje bowlen, of een schoolreisje naar het buitenland. Niet alleen omdat ik dan op locatie kan lesgeven, bijvoorbeeld over de architectuur van de Eiffeltoren, maar ook omdat je tijdens zo’n tripje de meest persoonlijke gesprekken hebt met de kinderen.

“Ondanks de verlenging van de lockdown probeer ik de moed erin te houden tegenover m’n leerlingen. We gaan er gewoon het beste van maken.”

Janita Kieft (39), moeder van drie basisschoolkinderen en werknemer

Janita Kieft met haar gezin. Beeld Nina Schollaardt

Nóg drie weken thuisonderwijs erbij, deelde het kabinet dinsdag mee. Veel vaders en moeders zijn daardoor nog zeker een maand ouder, werknemer en leraar tegelijk. Het gezin van Janita Kieft ging al voor de persconferentie uit van het ergste scenario. “Dan kan het alleen maar meevallen.”

“Als je niet doodgaat aan corona, dan wordt het een burn-out,” dacht Kieft tijdens de eerste lockdown. Thuisonderwijs en werken tegelijk konden zij en haar partner maar lastig bolwerken. De moeder zat met haar man en drie kinderen, die nu elf, negen en vijf jaar oud zijn, aan de keukentafel in stadsdeel Nieuw-West. “Ik dacht toen dat werken en thuis lesgeven wel tegelijk kon, maar daar moet ik van terugkomen. We hebben heel veel geleerd van die eerste lockdown.”

Kieft, werkzaam bij ING, en haar vriend Richard Ooteman (40), kredietanalist bij Rabobank, kwamen overdag niet aan werken toe. “Het gebeurde weleens dat ik ’s avonds tot na middernacht aan het werk was. Je bent dan alleen maar bezig en hebt geen moment om op te laden. Het is alsof je twee fulltime banen hebt. Ik raakte vermoeid en wist: dit moet echt anders. Nu werken we in blokken. Zodat er momenten zijn dat de ene ouder echt niet gestoord kan worden en als het even kan, verdelen we hele dagen. En het scheelt dat onze oudste, die zit in groep acht, wel naar school mag.”

Kieft benadrukt meermaals dat zij en haar vriend heel veel geluk hebben met hun werkgever. “Die weet ook: we zijn niet even productief als wanneer de kinderen naar school gaan.”

Het gezin heeft desondanks een modus gevonden om de komende tijd door te komen. Want nog voor Rutte het had uitgesproken wist Kieft het zeker: deze lockdown gaat langer duren.

Goed, het is een huishouden van Jan Steen. Er is even geen tijd om de badkamer te schrobben en ‘de kledingstijl van het hele gezin is er sinds corona op achteruit gegaan’. Maar er is ook een voordeel: ze kunnen nu eindelijk samen ontbijten voor ze aan hun (school)werk beginnen. Dat liet de ochtendspits pre-corona niet toe.

Kort nadat Rutte en de Jonge de verlenging van de maatregelen hebben uitgesproken somt Kieft de teleurstellingen van haar kinderen op: geen verjaardagsfeestje, schoolkamp is al twee keer verplaatst, klassenfeestjes gaan niet door en het is nog maar de vraag of de eindmusical lukt dit jaar.

“De kinderen reageerden apathisch op de verlengde maatregelen,” zegt de moeder. “Dat verbaast me niet. Het is de zoveelste tegenslag en eigenlijk kun je niet anders reageren. We zien het allemaal met lede ogen aan.”