Amsterdammers over hun gestegen energierekening: ‘Ik moet nu overal op letten’

Amsterdammers zien met angst en beven hun nieuwe energierekening tegemoet. Ondernemers betalen zelfs duizenden euro’s per maand meer. Vier van hen vertellen hun verhaal. ‘Als dit zo doorgaat, houdt het een keer op.’

Martijn Meijer (41), eigenaar van bakkerij Bakkerszonen: ‘Je kan een brood niet eeuwig duurder maken.’

De boosdoener in het bedrijf van Martijn Meijer? Dat is de joekel van een gasoven in de centrale bakkerij op het Mosveld in Noord, waarmee hij en zijn collega’s elke nacht honderden broden bakken. Een rasechte energieslurper, hoofdverantwoordelijk voor de enorm gestegen energierekening. “Vorig jaar betaalden we maandelijks 1800 euro, nu tegen de 9000. En dat valt nog mee: ik ken collega’s die van tweeduizend naar twintigduizend per maand zijn gegaan. Wat het deze winter wordt weten we nog niet, maar ik houd rekening met een verachtvoudiging.”

Meijer begon Bakkerszonen zes jaar geleden samen met Johan Hartog en heeft naast het Mosveld nog drie vestigingen in de stad. De bakkers hebben het de laatste tijd nogal te verduren: graan, zuivel, eieren, de olie waarin straks weer oliebollen worden gebakken: alles is stukken duurder geworden, en personeel vinden is ook een groot probleem vanwege de hoge huizenprijzen in de stad. Maar de energierekening spant toch wel de kroon – volgens de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij staat de helft van de ambachtelijke Nederlandse bakkers hierdoor inmiddels op omvallen.

Zover is het voor Bakkerszonen gelukkig nog niet. “Maar als dit zo doorgaat, houdt het natuurlijk een keer op,” zegt Meijer. “We proberen de prijzen door te berekenen, maar je kan een brood niet eeuwig duurder maken.” Een desembrood kost nu 3,50 euro, een volkoren brood 3,10 euro. “Voor 24 sneetjes valt dat nog wel mee, vind ik, maar veel verder kunnen we niet gaan. Ook al worden onze marges steeds kleiner: ik houd de prijs liever ietsje lager, zodat mensen überhaupt nog bij ons kopen. Anders lopen ze net zo makkelijk naar de supermarkt.”

Wat betreft de energierekening wordt het een kwestie van zo zuinig mogelijk verbruiken: de gasoven staat maximaal drie uurtjes per nacht te loeien, voor de croissants en de andere patisserieproducten worden kleinere, elektrische ovens gebruikt. “Misschien moeten we de gasoven laten ombouwen naar elektrisch, maar dat kost rond de dertigduizend euro – en we hebben ’m zes jaar geleden gekocht voor negentigduizend euro, met subsidie zelfs. Misschien moeten we ’m dan toch maar gaan verkopen. Aan een bakker in een land waar het gas nog wel te betalen is.”

Suzanne Boer (57), webredacteur: ‘Deze winter wordt het een kwestie van truien en dekentjes.’

Suzanne Boer: ‘Voor de energietoeslag verdien ik helaas net te veel.’ Beeld Jakob van Vliet

“Ik ben dol op mijn buurt,” zegt Suzanne Boer, die al bijna twintig jaar in Tuindorp Nieuwendam woont. “Maar mijn huis is oud, en zó slecht geïsoleerd. Een groot nadeel, maar ik wil hier niet weg.” Boer, die alleen woont, neemt energie af van Vattenfall, en moet vanaf oktober fors meer betalen. “Ik zat op 143 euro per maand, dat wordt nu meer dan verdubbeld, naar 305 euro.”

Boer rekent haar kostenplaatje voor: ze komt rond van een Wajonguitkering en werkt daarnaast twee dagen per week als webredacteur. “Mijn inkomsten zijn 1682 euro per maand. De vaste lasten – huur, zorgverzekering, gemeentebelastingen, en nog wat andere maandelijkse dingen – komen uit op 1147 euro. Ik hield dus altijd 535 per maand over om vrij te besteden en eten van kopen, en dat is nu nog maar 373 euro. Ik kwam altijd goed rond, maar moet nu overal op letten. En voor de energietoeslag verdien ik helaas net te veel.”

Voor Boer betekent het vanaf nu: bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. “Ik heb al een goedkoper krantenabonnement en heb mijn vakbondlidmaatschap opgezegd. Ik denk twee keer na als ik eten wil bestellen of zin heb in een kopje koffie in de bioscoop – ook alweer gauw 3,50 euro. Ik koop minder vaak bij de buurtwinkels, al vind ik dat eigenlijk wel erg, want zij moeten ook kunnen blijven bestaan. Maar de Lidl is toch veel goedkoper. En dan zal ik deze winter de verwarming zo laag mogelijk zetten, al móet ik af en toe het raam opengooien, want ik heb astma. Dus dan wordt het een kwestie van truien en dekentjes.”

De energierekening houdt Boer veel bezig. “Ik ben nu al continu aan het puzzelen. En het irriteert me zwaar dat het kabinet praat over oplossingen vanaf volgend jaar. Ik kan Vattenfall ook niet pas volgend jaar betalen, dus er moet nú wat gebeuren.”

Irene Beuker Orloff (76), kunstenaar en AOW’er: ‘Ik sta constant in de overlevingsstand.’

Irene Beuker Orloff: ‘Het houdt je de hele dag bezig, armoe is hard werken.’ Beeld Jakob van Vliet

De vorige winter heeft Irene Beuker Orloff (76) de verwarming zo lang mogelijk uit gehouden om kosten te besparen. Met een bontjas van de kringloop was het binnen goed uit te houden. “Tot het in de huiskamer 14 graden was en ik dacht: nu is het genoeg.” Inmiddels is haar vaste energiecontract afgelopen waardoor de rekening omhoog is geschoten van 20 naar 170 euro in de maand. Dat schiet een groot gat in haar bestedingsruimte die voor een kunstenaar met alleen AOW toch al minimaal was. “Ik sta constant in de overleefstand.”

In haar huurappartement in het Oostelijk Havengebied gaat ze tot het uiterste om kosten te besparen. Toen de sperziebonen deze week in de aanbieding waren heeft ze in de supermarkt de kleinste en fijnste eruit gezocht. Dat scheelt minuten aan kooktijd en dus aardgas. De wasmachine gebruikt ze maar eens in de twee weken. Ondanks de hitte is de hele zomer de ventilator uitgebleven. “Die dingen vreten stroom.”

Inmiddels is het einde van de besparingsmogelijkheden in zicht. “Zuinig zijn kan best een leuke uitdaging zijn, maar ergens houdt het op.” Het is om ‘fatalistisch’ van te worden, zegt ze. “Het houdt je de hele dag bezig. Armoe is hard werken.” Ook douchen kost veel energie, dus dat laat ze liever. Ze vergelijkt het dagelijks leven met haar jeugd in de jaren veertig en vijftig, toen haar ouderlijk huis in de Spaarndammerbuurt nog geen douche had en ze zich waste in de tobbe. Ze vraagt zich hardop af of het ongezond is als de douche na lange tijd weer eens gebruikt wordt. Is er dan geen legionellagevaar?

Het ergert haar dat de gemeente geen duidelijkheid kan geven over het moment dat de laatste 500 euro van de energietoeslag wordt overgemaakt. Het sterkt haar in de gedachte dat de tweedeling in de maatschappij de dieper liggende oorzaak is. “Het is niet alleen Poetin, het is ook de ongelijkheid. Aan de andere kant van de stad worden bij mensen de Rolexen van hun arm gestolen.”

Gaby van der Harg (41), tomatenkweker bij Farmzy: ‘Ik zal de planten langer in kleinere kassen moeten houden’

Gaby van der Harg: ‘Twee jaar geleden zat ik op zo’n twintigduizend euro per jaar. Dat is nu tweehonderdduizend euro per jaar.’ Beeld Jakob van Vliet

Gaby van der Harg kweekt in zijn kassen in Rijsenhout (vlak onder Schiphol) en Zoeterwoude tomatenplantjes: van die al wat grotere potplanten met de rijpe tomaatjes eraan, die je in het tuincentrum koopt om vervolgens in je eigen tuintje te planten.

Hij is met zijn bescheiden kassen zeker geen grote kweker te noemen – en toch is zijn energierekening met recht astronomisch te noemen. “De energieprijzen stijgen al een hele tijd, en zijn voor mij inmiddels vertienvoudigd, want ik had geen vast contract afgesloten. Twee jaar geleden zat ik op zo'n twintigduizend euro per jaar. Dat is nu tweehonderdduizend euro per jaar. Energie is mijn grootste kostenpost.”

Voor Van der Hargs kleine bedrijf zijn het gigantische kosten die moeilijk terug te verdienen zijn – dus is het zaak zijn gasverbruik zoveel als kan omlaag te schroeven. Hij heeft het geluk dat zijn planten nog overleven bij een temperatuur van acht graden, maar lager gaat echt niet. Daarom moet hij voor het komende seizoen zijn planning aanpassen. “Ik zal de tomatenplanten later in het seizoen moeten gaan oppotten, zodat ik niet zoveel hoef te stoken in de winter en ze langer in kleinere kassen kan houden.”

Concreet betekent het een heel gepuzzel: de tomatenplanten verhuizen normaal gesproken al in januari naar Van der Hargs grote kas, nu wordt dat maart. “Ik probeer ze in die kleine kas nu wat groter op te kweken, zodat ik weer wat tijd terugwin.” Het is namelijk zaak dat de plantjes op tijd volgroeid zijn. “In de lente gaat iedereen tuinieren, dan moeten mijn planten echt de markt op. Als ik ze pas naar de tuincentra kan sturen als mensen op zomervakantie zijn, ben ik te laat.”

Van der Harg hoopt dat hij met dit plan de grootste misère kan voorkomen. “Welke invloed het gaat hebben op mijn inkomsten, weet ik nu nog niet. Maar het wordt geen fantastisch jaar, dat staat wel vast.”