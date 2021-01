Amsterdammers over avondklok: ‘Het is lastig om hoopvol te blijven’

Ronan Lutter. Beeld -

Ronan Lutter (20) - Oost

“Ik woon in studentenhotel Casa, waar het voor corona altijd feest was. Ik had een druk sociaal leven en ging bijna elke avond uit. Nu breng ik mijn tijd door met het kijken van spelshows als Lingo en De slimste mens.

Als we ’s avonds niet meer naar buiten kunnen, ga ik me tussen de vier muren van mijn studentenkamer wel opgesloten voelen. Gelukkig ben ik veel met mijn vriendin, want ik vind het heel moeilijk om alleen te zijn. Sommige studenten hier zien helemaal niemand. Daar probeer ik dan weleens een praatje mee te maken.

Mijn vriendin en ik begrijpen de regels en houden ons eraan. Er zijn echter genoeg leeftijdgenoten die huisfeestjes met dertig man hebben. Ik ben bang dat de avondklok dat niet gaat voorkomen. Ze zullen altijd alternatieven vinden. Ik heb al mensen gehoord die zeiden: ‘Dan feesten we toch gewoon door tot 05.00 uur!’”

Julia Hoeben. Beeld -

Julia Hoeben (23) - Centrum

“Ik ben bijna een jaar geleden naar Amsterdam verhuisd, maar weet nog steeds niet hoe het uitgaansleven hier is. Dat vind ik vooral jammer aan corona. Gelukkig gaat het verder goed met me. Het scheelt veel dat ik met twee vriendinnen woon, waardoor ik nog genoeg sociaal contact heb.

Na 21.00 uur was ik sowieso al niet veel buiten. De avondklok verandert voor mij alleen dat ik eerder naar huis moet als ik ergens heb gegeten. Ik ga me zeker aan de maatregel houden, alleen al omdat ik geen zin heb in een boete.

Het is niet leuk, maar ik hou het wel vol hoor. En als Amsterdam weer gewoon Amsterdam is, ga ik ruimschoots gebruikmaken van de horeca. Ik woon vlak bij het Rembrandtplein, dus ik kijk ernaar uit om rollend naar huis te gaan.”

Esther Oosterink en haar zoon. Beeld -

Esther Oosterink (49) - West

“Dat er nu nog maar één persoon op bezoek mag komen, maakt voor mij weinig verschil. Ik zie al een stuk minder mensen en doordat ik samenwoon met mijn zoon (8) ben ik vrijwel nooit alleen. Ik geniet er stiekem juist van dat we nu zo veel tijd met z’n tweeën hebben. Andere mensen vinden dat misschien vreemd, maar ik probeer het positieve van de situatie te zien.

Sowieso vind ik dat daar veel meer op gefocust mag worden. Als je creatief bent, kan er nog zo veel wél. Ik begrijp natuurlijk dat er situaties zijn waarin het echt heel zwaar is, maar ik vind dat veel te veel mensen pessimistisch zijn en klagen.

Ik heb dan ook echt geen problemen met de avondklok. We pakken er een extra bak popcorn bij en maken er een gezellige avond van. Ik zou het anderen ook zo gunnen om er op die manier naar te kunnen kijken.”

Ramlal Jaiperkash.

Ramlal Jaiperkash (56) – Zuidoost

“Die corona moet gedempt worden. We komen er maar niet uit, dus die avondklok begrijp ik. Wat kan je ’s avonds nou doen? Ik kijk lekker voetbal op televisie, en blijf thuis. Dan pak ik mijn borreltje daar wel. Ik denk dat we nu juist moeten volhouden, dan kunnen we ons daarna weer uitleven. Ik houd ook van reizen en een beetje chillen met vrienden. Om dat terug te krijgen moeten we nu wat offeren.

Wat ik wel vreemd vind, is dat er maar één persoon tegelijk op visite mag komen. Twee is veel logischer, dan kan een echtpaar ergens naartoe. Nu moet eerst mijn vrouw langs, en ik de volgende dag. Je hoeft niet gelijk te gaan feesten, maar een bezoekje moet kunnen. Als ik in het weekend bij mijn broer langsga, en er is een avondklok, dan blijf ik gewoon slapen. Maar mijn vrouw moet dan thuisblijven. Dat is toch gek?”

Hoessein a Balla. Beeld -

Hoessein a Balla (45) – Oost

“Ik ben heel simpel wat dat betreft. Zelf heb ik er geen verstand van, dus als het moet, moet het. Ik heb drie kinderen, waarvan ik de jongste nu zelf onderwijs geef. Dat doe ik naast het thuiswerken en dat vergt veel energie.

Die avondklok maakt de planning erg lastig, want ik moet alles in een veel kleiner tijdsbestek proppen. Ik werk tot vijf, dan moet ik mijn kind nog lesgeven, en haar voetbaltraining zal nu ook wel vervroegen. Een wandelingetje om mijn hoofd leeg te maken zit er dan niet meer in.

Gelukkig is mijn werkgever bezig om een inventarisatie te maken van werknemers met kinderen. Ik hoop dat ze ons tegemoet kunnen komen qua uren, zodat ik alles makkelijker kan combineren. Maar goed, als de regels zo zijn, dan doe ik niet moeilijk. Je hebt alleen maar jezelf ermee als je naar buiten gaat en een boete kan krijgen.”

Erik Hulsbos. Beeld -

Erik Hulsbos (32) - Centrum

“Ik zie geen aanleiding voor welke vrijheidsbeperkende maatregel dan ook. Lockdowns in het buitenland hebben het virus niet onder de duim gekregen, en uiteindelijk vertonen landen met verschillende maatregelen vergelijkbare curves. Ook de avondklok in België levert geen noemenswaardig effect op.

Nu het aantal doden en positieve tests blijft dalen, komt er een avondklok, omdat mogelijk een nieuwe variant oprukt. Op deze manier zie ik geen uitweg uit de cyclus van zich opstapelende restricties.

Om me heen zie ik nu al veel eenzaamheid, vooral bij alleenstaanden. Dat gaat alleen maar erger worden als mensen overdag werken en ’s avonds thuis moeten blijven.

Het is lastig hoopvol te blijven zonder perspectief. Ik merk het bij mezelf ook. Ik communiceer voornamelijk digitaal en heb weinig om naar uit te kijken. Beweging, buitenlucht en sociale interactie zijn essentieel om mentaal gezond te blijven. Ik maak me grote zorgen om de maatschappelijke schade die wordt aangericht.”