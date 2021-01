Amsterdammers ook in 2020 volop aan ‘hipstervoeding’: haverdrank populair

Beeld -

De haverdrank is volledig plantaardig en populair voor in de koffie, die we massaal thuis dronken vanwege de coronacrisis. Ook waren biologische fairtrade bananen en de hummus naturel van Maza erg in trek.

De sluiting van de horeca en het verplichte thuiswerken, zorgden volgens Picnic landelijk gezien voor ‘opvallende trends’. De verkoop van luxe vlees en vis steeg in vergelijking met 2019 in extreme mate. Zo ging het aantal bestelde ossenhazen met 700 procent omhoog. Ook exclusievere visartikelen, schoonmaakproducten en koffiecups vonden gretig aftrek.

Elke stad heeft een eigen favoriet. In Rotterdam houden ze vooral van natuurlijk gezoete producten: de suikervrije cola van Pepsi staat bovenaan, op de voet gevolgd door Hollandse aardbeien. Inwoners van Den Haag zijn verzot op mineraalwater van Bar le Duc, ongezouten roomboter en pruimtomaten. Grote fruitliefhebbers zijn te vinden in Haarlem, waar pitloze witte druiven en Hollandse aardbeien de lijst aanvoeren. Mensen uit Hoofddorp zijn gek van broccoli. In Almere drinken ze geen koffie, maar energiedrank.

Waar wonen de grootste hamsteraars van het coronajaar? Het lijkt erop dat inwoners van Utrecht het zekere voor het onzekere namen: daar werd toiletpapier groot gekocht. En dan ook nog 4-laags.