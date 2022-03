Amsterdammers met minimuminkomen gecompenseerd voor stijgende energiekosten

Beeld Getty Images

De Europese gasprijs gaat omhoog door de oorlog in Oekraïne en de daarom getroffen sancties tegen Rusland. Afgelopen maandag steeg de gasprijs zelfs met meer dan 70 procent naar een nieuw record. Met name voor Amsterdammers met een minimuminkomen komen de prijsstijgingen hard aan.

Het Rijk besloot in december al vanwege de oplopende gasprijzen een compensatie te regelen voor huishoudens met een laag inkomen. Het kabinet trok toen 200 miljoen euro daarvoor uit, waarvan 18 miljoen euro naar Amsterdam gaat. De formele wetswijziging waardoor dit geld beschikbaar komt voor gemeenten is er nog niet doorheen en het is ook niet bekend wanneer dit gebeurt.

Amsterdam heeft daarom besloten dit geld nu versneld uit te keren. Zo’n 60.000 Amsterdamse huishoudens ontvangen eind deze maand daarom een extra ‘energietoeslag’ van 200 euro. Ook wordt gekeken naar huishoudens die mogelijk aanspraak maken op deze regeling, maar waarvan de gemeente niet alle gegevens heeft.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) zegt dat het college zich ervan bewust is dat de toeslag niet voldoende zal zijn en slechts een deel van de toegenomen energiekosten zal dekken. “Energiearmoede is een groeiend probleem en door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen verder stijgen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor Amsterdammers met een smalle beurs. Daarom moet er zo snel mogelijk aanvullende landelijke compensatie komen.”

Russisch gas

Het aantal Amsterdammers dat dreigt in de problemen te raken door stijgende energiekosten was al voor de forse stijgingen van de energieprijzen een groot probleem, blijkt uit onderzoek van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. Zeker 11 procent van de Amsterdammers kampt met energiearmoede.

Met name Amsterdammers met een laag inkomen worden geraakt door energiearmoede. Zij wonen vaker in corporatiewoningen die veelal slecht geïsoleerd zijn en hebben niet de middelen om deze te verduurzamen. De gemeente is bezig met een intensivering van de aanpak van energiearmoede.

Ook Europa kijkt inmiddels hoe het van het gas kan afgaan. In een dinsdag gepresenteerd Brussels masterplan om onder de afhankelijkheid van Rusland uit te komen, staat dat Europa voor het einde van het jaar de gasimport vanuit Rusland met twee derde terug kan hebben geschroefd – en ruim voor het einde van het decennium kunnen we volledig onafhankelijk zijn van Russisch gas.