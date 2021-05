Amsterdammers met migratieachtergrond hebben bitter weinig trek in prik

Het verschil in vaccinatiebereidheid gaat gepaard met een grotere kwetsbaarheid voor het virus. Beeld ANP

Met coronalessen op middelbare scholen, meertalige voorlichting en rolmodellen onderneemt de gemeente nu actie.

De geringere bereidheid geldt voor Marokkaanse Amsterdammers, maar ook voor Amsterdammers met een Surinaamse, Ghanese of Turkse achtergrond. Dat blijkt uit de eerste grootschalige Nederlandse studie naar corona en etniciteit van de Amsterdamse GGD, Amsterdam UMC en Pharos. De gegevens zijn representatief voor de rest van Nederland; in Den Haag en Rotterdam komt hetzelfde beeld naar voren.

Zo wil slechts 28 procent van de Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond wil zich laten inenten tegen het coronavirus. Onder Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond is dat bijna 80 procent.

Oorzaken voor het grote onderscheid in vaccinatiebereidheid zijn onder meer gebrekkige informatie door bijvoorbeeld een taalachterstand, groter wantrouwen ten opzichte van de overheid en twijfel of vaccinatie niet indruist tegen religieuze regels. Overigens is vaccinatie halal, en koosjer.

Sterfte hoger

Het verschil in vaccinatiebereidheid gaat gepaard met een grotere kwetsbaarheid voor het virus. Bij bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond komen ernstig overgewicht, suikerziekte en hart- en vaataandoeningen vaker voor. Dat vergroot de kans op ernstige Covid.

Het sterftecijfer van Amsterdammers met een migratieachtergrond als gevolg van Covid ligt daarom bijna 1,5 keer hoger. In 2020 stierven in de regio Amsterdam-Amstelland 7508 mensen, 390 meer dan werd verwacht. Mensen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de oversterfte.

Ook worden die bevolkingsgroepen relatief vaker met Covid opgenomen in het ziekenhuis. Verder is het percentage met een doorgemaakte infectie twee tot vier maal hoger. Dat heeft onder meer te maken met kleinere huisvesting, onbegrip van de coronamaatregelen en de grotere betekenis van religieuze bijeenkomsten, die een grote kans op besmetting geven. Dat bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond harder worden geraakt door de pandemie past bij de al bestaande gezondheidsverschillen.

Coronacolleges

In Amsterdam komen extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren bij de GGD om de vaccinatiegraad gelijk te trekken. Daarnaast zal de Amsterdamse gezondheidsdienst ‘coronacolleges’ op middelbare scholen in kwetsbare wijken geven. Er komen bijeenkomsten ‘met en voor de verschillende gemeenschappen en in samenwerking met onder meer buurtmoeders, moskeeën en kerken’, zo schrijft de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (zorg). Verder wordt samenwerking gezocht met huisartsen en met ambassadeurs met een migratie-achtergrond, die zullen wijzen op de toegenomen bewegingsvrijheid na vaccinatie.

“Het verhogen van de vaccinatiegraad past in het Amsterdamse beleid om gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen op te heffen,” aldus Kukenheim. “Dat doen we bijvoorbeeld ook door overgewicht aan te pakken. Het is onwenselijk dat de ene groep aanmerkelijk gezonder is dan de andere.”

Ongeveer 40 procent van de Amsterdammers heeft als eerste, tweede of derde generatie een migratieachtergrond. Als de vaccinatiegraad niet omhooggaat, blijft de stad kwetsbaar voor virusuitbraken. “Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten en de rest van de samenleving,” aldus Kukenheim.

In de Verenigde Staten wordt geprobeerd om de vaccinatiegraad te vergroten met ‘lokkertjes’: een waardebon van 50 dollar, gratis toegang tot een honkbalwedstrijd of een biertje. “Dat is in Amsterdam of Nederland niet aan de orde, we proberen met gerichte voorlichting,” zegt Kukenheim.

Karien Stronks, de onderzoeker van het Amsterdam UMC die de studie naar covid en etniciteit mede uitvoerde, ziet niets in vaccinatiebonussen. “In Nederland hanteren we het principe van geïnformeerde besluitvorming; een individu beslist op grond van wat hij of zij goed vindt voor zichzelf of anderen. Zo’n bonus maakt dat mensen zich laten vaccineren op verkeerde gronden.”