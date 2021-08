Amsterdammers maken bosbranden van dichtbij mee: ‘Het is een puinhoop’

Beeld AFP

De Turkse Amsterdammer Fatma Batman (43) is geboren in Silifke, een van de dorpen die wordt geteisterd door de bosbranden. Inwoners hebben massaal naar havenstad Mersin moeten vluchten, vertelt ze. Ze kon het niet aanzien en besloot twee dagen terug het vliegtuig te pakken vanuit Amsterdam, om de Turken ter plekke te ondersteunen.

In Turkije hebben in de voorbije vijf dagen 144 bosbranden gewoed, volgens directeur-generaal van bosbouw Bekir Karacabey. Batman zegt dat meer dan vijftien dorpen met de grond gelijk zijn gemaakt. “Het is een en al as, een puinhoop." Mensen zijn hun dieren kwijt – van koeien tot schapen, maar ook wilde dieren die in de omgeving grazen. Batmans achterneven en -nichten hebben hun huizen moeten ontvluchten, om ze vervolgens zwartgeblakerd terug te vinden, en balen er vooral van dat al hun souvenirs en fotoboeken met de vlammen mee zijn gegaan.

In Silifke zijn de branden nu onder controle, maar wordt continu gemonitord of er niet weer nieuwe branden kunnen ontstaan. “De lucht is grijs, de grond is pikzwart en iedereen is in opperste staat van paraatheid.” Batman heeft met haar zoon een crowdfundingsactie opgestart; ze wil het geld letterlijk bij de mensen brengen die dat het hardst nodig hebben.

Toeristen

Ook toeristen ontgaan de bosbranden niet. De 24-jarige financestudent Jorre Meesters keek vreemd op toen naast hem, zijn ouders, broertje en zusje in het hotel piloten van de Iraanse luchtmacht zaten te lunchen. Hij herkende ze aan hun uniform met de Iraanse vlag erop.

Iran helpt, net als Rusland en Oekraïne, met het blussen van de bosbranden die in het Turkse kustgebied woeden, rond Marmaris en Bodrum. Tot nu toe tevergeefs: een extreme hittegolf teistert het zuidoosten van Europa. Ook in Italië en Griekenland zijn veel branden ontstaan. Toeristen en bewoners van Rhodos moesten zichzelf in veiligheid brengen.

Bij Meesters tikte het kwik de 45 graden aan. Hij is net op het juiste moment uit Marmaris vertrokken met de boot. “We hoorden op de boot pas van de bosbranden.” Toen hij aankwam in Serigerme, zo’n veertig kilometer westelijker aan de zuidkust, zag hij rookpluimen achter de heuvels zijn kant opkomen. De zon is intussen verdwenen achter die rookpluimen.

Rookpluimen

Soortgelijke rookpluimen zag het 24-jarige stadsdeelcommissielid uit Noord Niels Ras, die op het Griekse eiland Kos zit, tegenover Bodrum. “Als je langs de kust rijdt, merk je dat het niet lekker ruikt. Het is verder totaal niet bewolkt, maar opeens zie je de hele lucht grijs worden. De rookpluimen vullen de hele lucht. Het voelt heel dreigend.”

Toch is de sfeer op het eiland volgens hem gelaten: mensen lopen nog gewoon hard aan de kust, toeristen liggen nog op hun strandbedjes. “Het leek hun best weinig te boeien. Dat was wel een schril contrast.”