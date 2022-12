Amsterdammers leven mee met Marokko op het WK: ‘In het elftal zitten alle culturen’

Marokko staat zaterdagmiddag in de kwartfinale tegenover Portugal. De trots van Marokkaanse Amsterdammers zit diep. ‘Dit is geen overwinning van Marokko, dit is een overwinning voor twee miljard mensen of meer.’

In voetbalkantines juichten Marokkaanse en Nederlandse Amsterdammers uit dezelfde jeugdteams mee tijdens de overwinning van Marokko op Spanje afgelopen dinsdag. Veel aandacht ging uit naar onrust rond het Mercatorplein, maar de rest van de stad vierde het succes van het Marokkaanse elftal zonder wanklank en met veel toeterende auto’s.

Veel Amsterdammers leven mee. “Ik vind het leuk voor Marokko,” zegt Daniël Dekker, oud-voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. “Als Amsterdammer zie ik dat Marokko het onmogelijke presteert. De Marokkaanse gemeenschap is ruim vertegenwoordigd in Amsterdam. Hun vreugde-explosie is mooi om te zien.”

Bovendien is er de link met Ajax. Dekker: “Amsterdam is Ajax, en Ajax heeft een historie met Marokkaanse spelers. In dit elftal Ziyech en Mazraoui, en in het verleden El Hamdaoui, El Ghazi, Boukhari en Nouri natuurlijk. Ik zag hoe de spelers van Marokko in de kleedkamer Nouri eerden. Dat ontroerde me echt.”

Met elkaar getrouwd

Ook voorzitter Ahmed El Mesri van Assadaaka Community snapt waarom Amsterdammers met Marokko meeleven. El Mesri: “Het zijn hun buren, hun vrienden. We zijn deel van dezelfde gemeenschap. Eigenlijk zijn we met elkaar getrouwd.”

De trots van Marokkanen op dit elftal gaat volgens El Mesri verder dan hun eigen afkomst. “Dit is geen overwinning van Marokko, dit is een overwinning voor de hele wereld. Dit elftal vertegenwoordigt niet alleen Marokko, maar de hele Arabische, islamitische en Afrikaanse wereld. Dat is grote vreugde voor twee miljard mensen of meer. En het Marokkaanse elftal bestaat uit mensen die zijn geboren in Nederland, België, Spanje, Frankrijk en eentje uit Canada. In het elftal zitten alle culturen.”

De blijdschap na de wedstrijd tegen Spanje was volgens hem niet te beschrijven. “Het voelde alsof je tien blikjes red bull had gedronken. Ik kreeg filmpjes van mensen uit Spanje, Frankrijk, België, Marokko. Allemaal blije mensen. Ik zag zelfs een filmpje van agenten hier in Amsterdam die meefeestten met de menigte. Iedereen was blij, ook de jongeren.”

Trap geen rotzooi

Daarom doet hij een oproep: “Ga alsjeblieft geen rotzooi trappen. Als je wint, moet je gewoon blij zijn en niet dingen gaan doen die in West of Brussel gebeuren. Een klein groepje jongeren verpest het feest, ik hoop dat ze gaan nadenken.”

Voor wie is hij als Marokko Nederland zou treffen? El Mesri: “Dat wordt een drama. Twee broers die met elkaar vechten. Maar als het gebeurt, gaan we het vieren. Het maakt niet uit wie wint.”

Charifa Zemouri, wetenschapper infectieziekten uit Nieuw-West, vierde de overwinning op Djemaa el Fna, het centrale plein in Marrakesh. “Er stonden tranen in de ogen van mensen, inclusief in die van mij. De straten waren bomvol. Een en al feest, muziek tot in de nacht. Ik was mijn stem kwijt en heb nu nog spierpijn van het springen.”

Volgens Zemouri is de Marokkaanse identiteit sterk verbonden aan voetbal. “Voetbal is de nationale sport en Marokko zet zijn naam op de wereldkaart. Het Afrikaanse continent en het Midden-Oosten met wie we cultuur, religie en afkomst delen, gunnen ons dit en vieren met ons mee. Dat maakt ons superblij. We zijn alle negativiteit richting Afrika, Arabieren en moslims meer dan zat en hiermee laten we zien dat we ook meedoen.”

Natuurlijk juichen Nederlandse Amsterdammers volgens haar met Marokko mee. “Dat is geweldig. Het zijn ook onze vrienden, buren, collega’s, partners, geliefdes. We zijn één.”

Inclusief land

Als Marokko tegen Nederland speelt is ze wel voor Marokko. “Natuurlijk, mijn vader heet Abderahman en geen Willem. Ik ben wel altijd voor Nederland als Oranje speelt en standaard voor Ajax in de Champions League. Maar als ik zeg dat ik voor Marokko ben, krijg ik reacties dat ik niet geïntegreerd of Nederlands genoeg ben. Dat is niet wat integratie inhoudt. Nederland is een inclusief en divers land en daar horen ook mensen zoals ik bij.”

Schrijver Abdelkader Benali keek naar de penaltyserie in een snackbar in West, omringd door Marokkaanse supporters en mensen die gewoon een snack aten. “We hadden daar op dat moment het gevoel dat niets onmogelijk was, dat sprookjes uit kunnen komen. Wat we ervoeren was pure schoonheid, en hoe vaak zie je dat, pure schoonheid op het wereldtoneel?”

Daarna liep hij richting Mercatorplein. “Ik wandelde zo de feestfuik in. Hossende, dansende mensen, veel kinderen, veel jonge vrouwen, moeders. We gingen allemaal kopje onder. Dat feestgedruis op het Mercatorplein, de rode vlaggen, het rode en groene vuurwerk, de gespannen koppies ook van de handhavers. Het was onwerkelijk, surrealistisch en de volgende dag was het alweer voorbij.”

Benali verklaart het succes van dit team: “Jarenlang was dit Marokkaanse elftal het net niet, te veel ego’s, te veel haantjes, te veel praatjes – en nu is er een lenig, gespierd elftal dat precies doet wat het moet doen om te winnen, bijna op z’n Van Gaals. Ik heb er geen woorden voor, omdat ik tijd tekort kom om ervan te genieten. Op naar zaterdag!”