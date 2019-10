Amsterdammers laten het afweten bij afvalscheiding

Amsterdammers doen bar weinig aan het scheiden van plastic, gft, papier en glas uit hun afval. Vorig jaar deden ze dat zelfs nog ietsje slechter dan in 2017.

Al jaren blijft de afvalscheiding in Amsterdam ver achter bij het landelijk gemiddelde. Vorig jaar werd 30,6 procent van het Amsterdamse afval gescheiden opgehaald, terwijl het in heel Nederland ongeveer de helft is. Het gedeelte dat Amsterdammers zelf scheiden, de zogeheten bronscheiding, blijft daar nog ver bij achter. Exclusief grofvuil ging het vorig jaar zelfs maar om 12,4 procent, zo blijkt uit gegevens van de gemeente Amsterdam.

Hoewel de gemeente veel meer containers heeft geplaatst voor plasticafval en campagnes heeft gevoerd (‘Amsterdam maakt er wat van’), is het aandeel plastic, glas, papier en textiel dat Amsterdammers apart houden, al jaren vrijwel stabiel. Vorig jaar slonk dit aandeel zelfs licht.

Het is een bekend verschijnsel dat inwoners van de grote steden minder werk maken van afvalscheiding. Op een flat drie hoog achter is ook maar weinig ruimte voor alle extra afvalbakken die nodig zijn voor plastic of gft. Toch is het, met het oog op de overweldigende steun voor groene partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, verrassend dat Amsterdammers niet meer hun handen uit de mouwen steken.

Op straat staan weliswaar veel meer containers voor plasticafval, maar dat die veel worden gebruikt is vanwege het geringe gewicht van plastic nauwelijks terug te zien in de cijfers, zegt een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Dat geldt ook voor gft-afval dat op Java-eiland en Steigereiland apart wordt ingezameld. Dat valt weg binnen het totaal voor de hele stad, terwijl het op buurtniveau wel degelijk uitmaakt.

Extra scheiding

In 2014 zette Amsterdam in op 65 procent afvalscheiding in 2020. Bijna de helft moest komen van de scheidingsinstallatie van afvalbedrijf AEB. Een reusachtige machine haalt daar sinds vorig jaar plastic, metaal, papier en een reststroom van organisch afval uit het huisvuil.

Nog voor AEB deze zomer in de problemen kwam, waardoor het bedrijf bijna failliet ging, was bekend geworden dat de scheidingsinstallatie worstelt met aanloopproblemen. Toch is het effect van deze nascheiding al wel merkbaar. Vorig jaar zorgde de machine voor 4,4 procent extra afvalscheiding, vooral van plastic, metaal en drinkpakken.

Dit jaar zijn de resultaten wat verbeterd, maar ze blijven ver achter bij de verwachtingen. Nou waren die volgens een AEB-woordvoerder ook wel wat hooggespannen.