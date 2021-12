Amsterdammers kunnen lastig terecht voor booster: ‘Ik probeer het al een week’

De GGD Amsterdam bevestigt dat het ‘systeem heel veel wordt bezocht’ en dat de vraag de capaciteit overstijgt. Beeld Sophie Saddington

“Booster, booster, booster.” De boodschap van RIVM-directeur Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer om de verspreiding van de onheilspellende omikronvariant het hoofd te bieden, was duidelijk. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Sommige Amsterdammers proberen al dagen een afspraak te maken voor een derde prik, maar kunnen niet terecht in hun eigen woonplaats.

Dinie de Haas (66) uit De Pijp probeert het al een week, soms wel zes keer per dag. Maar online een afspraak maken voor een boosterprik in haar woonplaats lukt haar maar niet. “Ik kon naar Velsen, Hilversum, Almere, Lelystad of Badhoevedorp, maar Amsterdam kwam nooit voor. Ik heb ook geen vervoer om makkelijk buiten Amsterdam te komen.”

Woerden, Alphen aan den Rijn, Purmerend: alle plekken buiten Amsterdam zijn inmiddels ook wel voorbijgekomen tijdens de zoektocht van de 63-jarige Jet Langman, uit stadsdeel Centrum. Haar voorkeurslocatie de RAI stond er op de website van de GGD geen enkele keer bij. “Dit is nu de derde dag dat ik het meerdere keren probeer. Ik rij geen auto, dus het is voor mij wel makkelijk als ik op de fiets of met de metro naar de afspraak kan.”

Frustratie

Als ze online geen afspraak kunnen maken in Amsterdam, proberen de Amsterdammers het maar via de telefoonlijn van de GGD, als ze er al doorheen komen. Ook daar stuiten ze op verhalen over onderbezetting. “Ze zeiden: het is erg druk, bel later maar weer,” zegt De Haas. Ook Langman kreeg te horen dat er ‘geen capaciteit’ was en dat ze later maar weer moest proberen.

De zestigers vinden het enorm frustrerend. “Ik ben opgeroepen voor een boosterprik, maar het lukt totaal niet. Het vervelende is ook nog dat je elke keer een hele vragenlijst van een paar minuten moet invullen voor je online een afspraak kan maken. Ik wil graag de booster, want ik wil graag mijn kinderen en kleinkinderen blijven zien,” vertelt Langman. De Haas vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ze ‘in de grootste stad van Nederland geen afspraak kan maken’. “Ik ben zo woest! Hoe langer het duurt, hoe minder ik beschermd ben. De effectiviteit neemt alleen maar af.”

‘Blijven proberen’

De GGD Amsterdam bevestigt dat het ‘systeem heel veel wordt bezocht’ en dat de vraag de capaciteit overstijgt. “Er worden duizenden en duizenden mensen geprikt, maar het is lastig om erdoorheen te komen. Ik raad mensen aan het te blijven proberen,” zegt een woordvoerder.

Dat de Amsterdammers geen plek in hun woonplaats konden bemachtigen, noemt de woordvoerder ‘heel vervelend’. “Het systeem zoekt een locatie zo dicht mogelijk bij jouw postcode. Maar als er heel veel mensen tegelijk willen inplannen, zijn die plekken soms bezet.”

De koepelorganisatie GGD GHOR meldde woensdag al dat de telefoonlijn onbereikbaar was voor het maken van een boosterafspraak: door de ‘honderdduizenden oproepen per dag’ staat het callcenter van de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn ‘onder extreme druk’. De drukte nam toe na de persconferentie van dinsdag, toen het kabinet aankondigde dat ook zestigplussers die minimaal drie maanden geleden de laatste coronaprik hebben gehad, een afspraak kunnen maken voor een boosterprik. De bedoeling is dat iedere 18-plusser in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden heeft gekregen. Om de boostercampagne te versnellen, zijn de GGD’en op zoek naar 9000 extra mensen.