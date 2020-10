Amsterdammers kunnen begin november zonder straf wapen inleveren

Beeld ANP

Aanleiding voor de actie Amsterdam Ontwapent zijn de vele geweldsincidenten in de stad van het afgelopen jaar. Het plan, aangedragen door de ChristenUnie, lag er al eerder, maar liep vertraging op door de coronacrisis.

De inleveractie geldt voor alle wapens. Wel wordt gevraagd onder andere pistolen, geweren en handgranaten wegens veiligheidsredenen niet in te leveren, maar op te laten halen door de politie. Andere wapens kunnen bij acht punten in Amsterdam en één in Diemen ingeleverd worden. Daarnaast kunnen jongeren de eerste week van november trainingen volgen of samen met een coach in gesprek gaan over een betere toekomst.

Kaart met de negen inleverpunten in Amsterdam en Diemen. Beeld Gemeente Amsterdam

Succesvolle actie Zaanstad

In januari en februari werd in Zaanstad een soortgelijke actie uitgevoerd. Gedurende twee weken konden mensen vrijwillig illegale wapens inleveren zonder daarvoor te worden bestraft, wat resulteerde in 197 ingeleverde wapens.