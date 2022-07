Amsterdammers klagen het vaakst over parkeerboete: ‘Een klacht is een gratis advies’

Veel inwoners van Amsterdam komen in financiële problemen als gevolg van naheffingen na een parkeerboete. Beeld Joris van Gennip

In het dinsdag verschijnende jaarverslag van de Ombudsman Metropool Amsterdam is Munish Ramlal zeer kritisch op de gemeente. ‘Amsterdam moet beter luisteren, beter leren en beter doen,’ schrijft de ombudsman. ‘Aan mooie woorden geen gebrek, maar uiteindelijk blijft veel steeds bij hetzelfde.’

De frustraties ontstaan vooral door parkeerboetes, waarbij inwoners door naheffingen in de financiële problemen komen. De ombudsman probeert Amsterdammers te helpen, maar vaak wordt er ‘juridisch’ gekeken in plaats van ‘menselijk’. De gemeente zou veel vaker de telefoon moeten pakken na een bezwaar. ‘Dat scheelt een hoop gedoe,’ stelt Ramlal.

Tussen wal en schip

In het sociaal domein, rond zorg en werk, is daarnaast de complexiteit van de klachten enorm toegenomen. Zeker de eerstelijnsklachtenbehandeling zorgt voor onvrede. Mensen met geldproblemen worden niet altijd effectief bediend, aldus het rapport.

Ramlal spreekt dan ook van een ‘organisatiecultuurprobleem’, dat ‘zich uit in een verstoord contact met de burger’. Ambtenaren willen wel, maar hebben vaak de ruimte niet en systemen werken tegen elkaar in, waardoor Amsterdammers tussen wal en schip raken. Hij noemt als voorbeeld een vrouw die een half jaar moest wachten op een plekje in de opvang in Amsterdam en daarom tijdelijk logeerde in Haarlem en dat als briefadres doorgaf. Meteen werd zij, ten onrechte, afgewezen voor een uitkering.

De ombudsman constateert dat burgerparticipatie niet goed gaat. Zowel inwoners als ambtenaren vinden dat de inspraak niet soepel verloopt. Dat bleek onder meer bij een parti­cipatie­traject over het Vliegenbos in Noord. Na forse kritiek van de ombudsman op de inspraakmogelijkheid zag het stadsdeel uiteindelijk toch af van de aanleg van twee fietspaden in het bos.

Complimenten

Dat het ook anders kan, blijkt uit de analyse van de inspraak in buurgemeenten. Zo wordt geconstateerd dat het bestuur in Diemen ‘goed erkent als er dingen niet goed zijn gegaan’ en lukt het in Almere steeds beter in schrijnende gevallen maatwerk te leveren.

De ombudsman complimenteert het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Amsterdam met het feit dat het na zijn aantreden meteen werk heeft gemaakt van contact met bewoners. ‘Een klacht is namelijk gratis advies,’ stelt Ramlal. Het aantal klachten slonk vorig jaar licht ten opzichte van 2020 tot 1378, maar dat komt ook doordat er minder spreekuren waren vanwege de coronamaatregelen.

De ombudsman is onafhankelijk en behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is Naast ombudsman Munish Ramlal is er ook een kinderombudsman, Anne-Martien van der Does.

