Amsterdammers kiezen Noord/Zuidlijn in plaats van tram

Amsterdammers moeten toch nog erg wennen aan het nieuwe OV-systeem en ervaren reizen door de stad als minder gemakkelijk dan voorheen.



Uit een een eerste evaluatie van het nieuwe OV-netwerk, dat is ingegaan toen de Noord/Zuidlijn ging rijden, blijkt dat met name de noordelijke helft van de nieuwe metrolijn meer reizigers trekt dan verwacht. Het aantal reizigers op station Zuid blijft achter bij de verwachtingen.



Storingen

Ook is gebleken dat de nieuwe metro met veel minder storingen kampt dan van tevoren werd aangenomen. Eerder ging men uit van gemiddeld vier storingen per week van meer dan een half uur. Dat blijkt gemiddeld één storing per week te zijn.



Wel kampt het GVB in de eerste weken van de normale dienstregeling met opvallend veel verstoringen in het metronetwerk: alle lijnen vielen regelmatig uit, behalve de Noord/Zuidlijn.



