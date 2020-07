Amsterdammers keren zoetjesaan terug naar kantoor: ‘Het loopt nog geen storm’

Medewerkers komen voor een brainstorm wel naar kantoor, dat gaat toch beter dan via de webcam. Beeld Yoko Heiligers

In het 24 verdiepingen tellende gebouw van ABN Amro op de Zuidas is het veel stiller dan normaal: slechts een kwart van de duizend ­medewerkers die normaal gesproken aanwezig zijn, is er. “Als het moet, mag je naar kantoor ­komen, maar thuiswerken blijft de norm,” zegt hoofd woordvoering Jeroen van Maarschalkerweerd.

Veel bedrijven in de stad verwelkomen langzaam weer hun medewerkers in hun betonnen en glazen kantoortuinen. Dat bouwen ze stapje voor stapje op, na maanden van verplicht thuiswerken.

Het kantoor ziet er tijdens een pandemie wel anders uit: zo mogen bureaus niet meer naast elkaar staan en moet iemand die zijn plek verlaat een vaste looproute volgen. Geen ramp, zegt Van Maarschalkerweerd. “Veel mensen bevalt het thuiswerken ook, dus we hebben nog niet te maken met een stormloop op kantoor.”

De medewerkers die wel op kantoor verschijnen, komen bijvoorbeeld voor een brainstormsessie, die toch prettiger werkt in het echt dan via de webcam.

Prettige omgeving

Om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een kantoorplek, werken sommige bedrijven met reserveringssystemen. Zo moeten medewerkers van accountantsbedrijf PwC, dat onder meer een kantoor in de Riekerpolder heeft, tot een week van tevoren via een app een werkplek reserveren. Er zijn 800 kantoorplekken beschikbaar voor de 6000 medewerkers.

In het Rijksmuseum, waar van de bijna 700 medewerkers er zo’n 300 een werkplek op kantoor hebben, kan men één of twee keer per week naar kantoor komen, zegt woordvoerder Kelly Schenk. Minder dan de helft van de medewerkers maakt daar gebruik van.

Thuiswerken blijft dus de norm: dat is ook zo bij de gemeente Amsterdam. Op de gemeentelijke kantoren is gemiddeld 11 procent van alle werkplekken bezet. “Op dit moment passen we onze ­gebouwen en werkplekken aan, zodat later weer wat meer medewerkers naar kantoor kunnen ­komen,” zegt een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie).

Creatief omgaan met maatregelen

Bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek mogen medewerkers enkel met ­toestemming van een van de partners of leiding­gevenden op kantoor verschijnen. Toestemming wordt enkel in individuele gevallen gegeven, bijvoorbeeld als de aard van het werk daarom vraagt of als de ‘fysieke of ­mentale ­gezondheid daar aanleiding toe geven’, zegt persvoorlichter Annick Heit.

Juist vanwege het thuiswerken zien sommige mensen het kantoor als prettige omgeving, zegt Karin Poel. Zij is landelijk manager van IWG, het moederbedrijf van Spaces, dat op acht locaties in de stad kantoorruimte verhuurt. De ruimtes van Spaces waren nooit helemaal leeg. “Bovendien waren onze kantoren ook veilig: omdat het zo rustig was in de kantoorruimtes, hoefde je niet bang te zijn dat je in de buurt van andere mensen kwam.”

Poel merkt dat de huurders creatief omgaan met de coronamaatregelen. “Sommige bedrijven kiezen ervoor de ene helft van de medewerkers op maandag, woensdag en vrijdag te laten komen en de andere op dinsdag en donderdag.”

Schoonmaken

Op het coronaproof kantoor is het wel zaak om vaak schoon te maken. Poel: “We versturen ­altijd de post voor iedereen, maar nu vragen we mensen toch zelf de envelop dicht te likken.”

En medewerkers van PwC krijgen bij binnenkomst een ‘hygiënekit’ mee, inclusief doekjes en handgel. In de belhokjes zijn deurklinken verwijderd.

Het kantoor hoeft in de 1,5 meter­samenleving echter niet per definitie minder aangenaam te zijn. ABN Amro kan geen lunchgelegenheid bieden zoals normaal, maar heeft wel een rijdend buffet dat per trolley door het gebouw gaat. Bij PwC gaat een barista de werkplekken langs.

Aangepaste ventilatiesystemen

Aandachtspunt voor veel kantoren zijn de ventilatiesystemen: vorige week kwam het RIVM met een nieuwe studie waaruit bleek dat het ­coronavirus zich mogelijk in de lucht verspreidt via aerosolen, superkleine druppels. Sommige ventilatiesystemen zouden die aerosolen niet adequaat kunnen filteren, zeker wanneer ­binnenlucht wordt hergebruikt.

De gemeente en het Rijksmuseum zeggen de adviezen van het RIVM in de gaten te houden en daarnaar te handelen. “Volgens het RIVM zijn op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig,” zegt de ­gemeentewoordvoerder. Toch worden de ventilatiesystemen wel extra gecontroleerd.

Marc Borggreven, lid van de raad van bestuur van PwC, zegt al geanticipeerd te hebben op de aerosoldiscussie. “Alle ventilatiesystemen in onze veertien kantoren zijn nagelopen en waar nodig aangepast.” Bovendien lucht PwC de ­vergaderzalen een halfuur lang. De Brauw Blackstone Westbroek gebruikt frisse buitenlucht voor de ventilatie.

Poel monitort ‘in goed overleg’ met de pand­eigenaren van Spaces de werking van de ventilatiesystemen, maar heeft ook altijd een andere oplossing. “Als het langzamerhand mooi weer wordt, gooien we gewoon de ramen open.”