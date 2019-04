Amsterdammers in race voor internet-Oscars

Op 23 april worden de winnaars van de publieksprijzen, de People's Voice, bekendgemaakt. Zij ontvangen de awards op 13 mei.



Het Frans Hals Museum en het Anne Frank Huis zijn genomineerd in de categorie Beste website van een culturele instelling. Het Digitaal Platform Anne Frank Huis, waarmee mensen virtueel door het Achterhuis kunnen lopen, en de app Unravel Van Gogh van het Van Goghmuseum zijn genomineerd voor beste culturele app.



KLM

KLM kan een prijs winnen voor het 'beste gebruik van augmented reality', het toevoegen van virtuele beelden aan de echte omgeving. De luchtvaartmaatschappij gebruikt de HoloLens-bril om medewerkers te trainen.



De Amsterdamse vestiging van reclamebureau Wieden+Kennedy kan twee awards winnen. Een app voor de Amsterdamse artiest Necessary Explosion, die psychedelische beelden op een draaitafel projecteert terwijl de muziek speelt, is genomineerd in de categorie beste muziekapp. Ook een reclamecampagne van Wieden+Kennedy voor Nike kan in de prijzen vallen.



Vreemd

In de categorie 'weird' (vreemde websites) zijn twee Amsterdamse genomineerden. Studio Job (kunstenaars Job Smeets en Nynke Tynagel) en Below the Surface (archeologische vondsten uit de aanleg van de Noord-Zuidlijn) nemen het onder meer op tegen een site vol stuiterende katten.



De Webby Awards staan ook bekend om de dankredes. Winnaars mogen maar vijf woorden zeggen als ze hun prijs in ontvangst nemen.



