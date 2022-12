Amsterdammers in de Amerikaanse vrieskou: ‘Zelfs je snot bevriest’

De Verenigde Staten zuchten onder het meest extreme winterweer in decennia, dat al zeker 23 mensen het leven heeft gekost. Temperaturen als -20 graden Celsius zijn geen uitzondering. Hoe beleven Amsterdammers in Amerika, die zulke temperaturen helemaal niet gewend zijn, dat?

‘Mijn kerstplannen leden bijna onder het weer’

Nigel Onwuachu (24) woont tijdelijk in Seattle, Washington en is nu in Dallas, Texas in het zuiden van de Verenigde Staten.

Nigel Onwuachu in Dallas: 'Vrienden van mij moesten op handen en voeten terug naar huis klimmen.' Beeld Nigel Onwuachu

“Normaal vlieg je boven prairies als je met het vliegtuig van Seattle naar Texas gaat. Maar afgelopen donderdag leek het landschap wel een toendra, vol met bergen waar gigantisch veel sneeuw op lag. De temperatuur was donderdag en vrijdag nog -9, nu is het alweer 7 graden boven nul. Zodra de wind oplaait is de kou heel scherp. Ik sprong van het vliegveld direct de taxi in, en toen van de taxi naar de voordeur. Meer dan vijf minuten buiten lopen, is momenteel eigenlijk niet te doen. In Seattle, dat gebouwd is op heuvels, zag ik nog vreemdere taferelen. Daar reden geen metro’s en bussen meer en moesten vrienden van me op handen en voeten naar huis klimmen, of juist van een heuvel afglijden richting huis.”

“Mijn kerstplannen dreigden te lijden onder het winterweer. Donderdagavond hadden we de verwarming uitgezet toen we gingen slapen; vrijdagochtend hadden we opeens te maken met bevroren leidingen. Dat heeft anderhalve dag aangehouden, waardoor we niet wisten of het kerstdiner wel door kon gaan. We hadden geen water, konden dus ook niet douchen, en moesten halsoverkop naar de supermarkt om enorme tanks vol water te halen. Mijn zwager heeft uiteindelijk kerst gered door met warme theedoeken de leidingen te verwarmen. Nu zijn we kerstbroden aan het bakken.”

‘Je voelt je wimpers en neus bevriezen’

Eric Aangeenbrug (29) is bij de Amerikaanse familie van zijn vrouw in Chicago, Illinois in het midwesten van de Verenigde Staten.

Eric Aangeenbrug met zijn vrouw in Chicago: 'We hebben voor de komende dagen genoeg eten en drinken ingeslagen.' Beeld Eric Aangeenbrug

“De mensen in Chicago zijn wel kou gewend. Maar momenteel is het hier kouder dan in Alaska. Volgens mijn schoonmoeder is het weer in lange tijd niet zo erg geweest: alles is bevroren. Vrijdag was de gevoelstemperatuur -30 graden, iets dat me normaal gesproken helemaal niets zegt. Als je buiten bent, voel je de kou helemaal tot in je longen. We zijn daarom ook niet zoveel buiten: alleen het stukje dat je loopt naar de auto, waarin je weer kunt opwarmen. Je voelt in die paar minuten al je wimpers, neus en zelfs je snot bevriezen.”

“Het publieke leven gaat hier door. Wij hebben niet met een grote sneeuwstorm te maken gehad, de elektriciteit doet het ook gewoon nog. De kerstplannen gaan allemaal door. Mijn vrouw komt hier vandaan en is zes jaar geleden naar Amsterdam verhuisd voor werk; sindsdien gaan we elke kerst deze kant op. Kerstavond is hier groot, dus toen hebben we een mooi diner met elkaar gehad en cadeautjes uitgepakt bij de kerstboom. Voor de komende dagen hebben we, voor de zekerheid, heel veel eten en drinken ingekocht, zodat we niet meer naar buiten hoeven.”

‘Bijna wilde ik applaudisseren voor de piloot’

Mees Deknatel (26) is op bezoek bij zijn broer in New York City aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Mees Deknatel in New York City: 'Ik loop er met een lekker lange thermobroek bij.' Beeld Mees Deknatel

“Op vrijdagavond landde ik in Amerika, toen het winterse weer ook het zwaarst toesloeg. Het heftigste is vooral dat het de dag ervoor nog 8 graden boven nul was, en die vrijdag -12: het verschil is mega. Het vliegtuig viel de hele tijd een beetje naar beneden, de vleugels gingen heen en weer. Ik kreeg het achtbaangevoel in mijn maag en wilde na landing, voor het eerst, bijna wel even applaudisseren voor de piloot. Die zaterdag erop was dan ook niet echt gezellig: je liep de hele tijd van hot naar her om weer warmte binnen op te zoeken. De wind was het ergst. Die snijdt langs je ogen, die giert en huilt, en langs het water zie je stofwolken en water opspatten.”

“Sinds zondag valt het allemaal weer mee, het is nu -4 graden. Ik loop rond met een lekkere lange thermobroek onder mijn normale broek, twee truien, een winterjas, muts en handschoenen. Er is geen hond op straat, maar dat komt ook doordat alle winkels dicht zijn met kerst. Ik ben nu mijn broer en zijn vriendin aan het opzoeken, die hier voor werk zijn. Op Eerste Kerstdag gaan we naar een comedyshow, op Tweede Kerstdag naar Broadway, en verder werken we vooral restaurantjes af die we een maand geleden al geboekt hadden. Het zonnetje schijnt weer, iedereen loopt er kerstelijk bij.”