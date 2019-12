Amsterdammers in bijstand hoeven te veel betaalde uitkering niet terug te betalen

Beeld ANP

Ruim 4000 Amsterdammers hebben te veel bijstand ontvangen van de gemeente en vereffenen deze schuld door een maandelijkse korting op hun uitkering. Veelal gaat het om mensen die parttime werken. De gemeente vult hun inkomsten elke maand aan tot het niveau van een uitkering. Dat gaat vaak mis, in een kwart van de gevallen.

Wethouder Rutger Groot Wassink wil een einde maken aan deze kortingen. Hij kondigt vandaag aan dat Amsterdam de te veel betaalde uitkeringen niet meer zal innen, mits dit komt door een fout van de gemeente. “Als wij een fout maken, mogen de meest kwetsbare Amsterdammers daarvan niet de dupe zijn,” zegt hij.

Bij 360 van de ruim 4000 te veel betaalde uitkeringen is sprake van een fout van de gemeente. In de andere gevallen ligt de schuld bij de ontvanger die, al dan niet moedwillig, verkeerde bedragen heeft doorgegeven. Van deze 360 Amsterdammers wordt de korting per direct gestopt. Het kan gaan om enkele tientjes tot honderden euro’s. Al met al gaat deze kwijtschelding de gemeente 245.000 euro kosten in twee jaar.

Geen spaarpot

Volgens de GroenLinkswethouder komen mensen al snel in financiële problemen bij een korting op de bijstandsuitkering, die voor een alleenstaande 1030 euro per maand bedraagt, inclusief vakantiegeld. “Zij hebben het te veel uitgekeerde bedrag vaak al uitgegeven. Deze mensen hebben geen spaarpot.”

Als de ontvangers hadden kunnen weten dat ze onterecht te veel hebben gekregen, dan moeten ze dit bedrag wel terugbetalen. Dus als de gemeente onverhoopt nog een keer 188 miljoen euro te veel uitkeert aan minima, zoals zes jaar geleden gebeurde, dan is er geen sprake van kwijtschelding.

De fouten komen volgens Groot Wassink voort uit de enorme hoeveelheid, veelal complexe, regels die de overheid heeft ingevoerd voor het verstrekken van uitkeringen. Als iemand een uitkering ontvangt en daarnaast in deeltijd werkt, zonder vast rooster en dus met wisselende inkomsten, gaat het vaak fout. De gemeente gaat proberen deze fouten te verminderen, onder meer door de kennis van betrokken ambtenaren bij te spijkeren en de ontvangers te betrekken bij de verrekening van de bijstand.

Je zou deze maatregel een cadeau kunnen noemen aan de bijstandsgerechtigden: ‘u heeft te veel gekregen, maar mag het geld houden’. Groot Wassink kijkt daar anders tegen aan. “Dit is geen cadeau, maar een compensatie voor een fout die de gemeente maakt,” zegt hij.

Het aantal bijstandsgerechtigden is afgelopen jaar gedaald. Momenteel zitten bijna 39.000 Amsterdammers in de bijstand, dat waren er begin dit jaar nog ruim 40.000.