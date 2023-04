Amsterdammers helpen elkaar al tien jaar uit de brand in deze hulprubriek en dat is nog altijd nodig: ‘Armoede geeft stress’

In de Paroolrubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer helpen stadgenoten elkaar al tien jaar met kleine of grote donaties om het leven net iets makkelijker te maken. Met succes: in tien jaar tijd is bijna 700.000 euro opgehaald en konden 409 wensen worden vervuld.

Lees hier de bijzondere verhalen van Yaël Bouterse en Tawfik Bako, met wie het jaren na hun hulpvraag in de rubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer stukken beter gaat.

De eerste ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’ stond in april 2013 in de krant. Het concept is simpel: een Amsterdammer met een minimuminkomen wenst iets – een fiets, laptop, bureau of nieuwe wasmachine – en een ander doneert. Ook de gever komt in de krant.

Dat levert behalve donaties en spullen soms ook mooie, ontroerende ontmoetingen op tussen gever en de Amsterdammer die iets vraagt. “Mensen zijn geraakt en blij als ze kunnen helpen,” zegt Liesbeth Ribbink, die samen met Marlene Tas sinds zes jaar de kandidaten zoekt en donaties verdeelt. “Zo heeft een man eens de elektrische driewieler van zijn overleden man aan een vrouw gedoneerd. Haar ontzettend lieve bedankmailtje heeft de man enorm ontroerd – natuurlijk omdat die fiets van zijn partner een goede bestemming kreeg.”

In 2013 al zagen bedenkers Simon Neefjes (in het dagelijks leven reclamemaker) en Alexander Ribbink (investeerder) met de toenmalige hoofdredactie van Het Parool dat mensen tussen wal en schip belandden en via deze weg (een beetje) kunnen worden geholpen. Bekenden Nienke van den Hoek en Caroline Jonker gaven de rubriek handen en voeten door in de stad contact te leggen met onder meer buurtwerkers, schuldhulpverleners en voedselbanken.

Werkende minima

Met de huidige inflatie en hoge supermarktprijzen is de rubriek, gemeten over het afgelopen decennium, urgenter dan ooit. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens duikt, dreigt op te lopen tot één miljoen, waarschuwde het Centraal Planbureau onlangs.

Uit de mailbox aha@parool.nl weerklinkt ook een echo uit de maatschappij. Uiteraard is het anekdotisch bewijs, maar wie de bevindingen van Tas en Ribbink naast het verhaal legt van Anna Custers, HvA-lector Armoede Interventies, ziet veel overeenkomsten.

De rubriek ontvangt bijvoorbeeld steeds vaker oproepen van werkende minima, van koppels die de maand financieel niet rond kunnen breien, ondanks dat ze beiden een baan hebben. Er is meer vraag van ongedocumenteerden, een groep voor wie duidelijk nog veel niet is geregeld. En er zijn wensen van zzp’ers, van wie een deel ook in een penibele positie zit. Trends die ook de armoede-onderzoekers terugvinden in hun data.

Custers, van huis uit econoom, doet onderzoek naar armoede en schuldhulpverlening in de stad. Het HvA-lectoraat bestaat ongeveer even lang als de rubriek. Maar hoe was het in 2013 gesteld met armoede in de stad?

Custers blikt terug: “We kwamen destijds uit de economische crisis van 2008, een periode waarin het risico op armoede toenam. Maar vanaf 2013 is het aantal mensen in armoede langzaam gedaald, ook in Amsterdam. Al is de armoedeproblematiek in Amsterdam wel zo’n 1,5 keer groter dan gemiddeld in Nederland. Op het moment van de Russische inval in Oekraïne, in februari 2022, nam het risico op armoede weer toe. Vanaf dat moment is alles gaan verschuiven op het gebied van armoedeproblematiek en bestaanszekerheid.”

De makers van Amsterdammer helpt Amsterdammer zien dat terug in de wensen: die gaan nóg vaker over eerste levensbehoeften: hulpmiddelen bij een ziekte of bepaalde boodschappen. “En laptops of telefoons, maar dat is tegenwoordig ook een primaire levensbehoefte – zonder krijg je niks geregeld,” zegt Tas.

Wirwar aan armoederegelingen

De gemeente heeft in 2022 een paar tandjes bovenop armoedebestrijding gedaan, al zet het daar al jaren op in, bijvoorbeeld met de zogeheten ‘vroegsignalering’. Dat is een systeem waarbij bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of energieleveranciers een seintje aan de gemeente geven als een Amsterdammer achterloopt in zijn betalingen. De winst: een forse daling in het aantal uithuiszettingen, zo bleek vorige week.

En er zijn veel armoederegelingen: van gratis laptops voor kinderen tot kwijtschelding van gemeentebelastingen voor minimahuishoudens. Veel gaat goed – zoals het verdelen van de energiecompensatie die bij negentig procent van de Amsterdammers terecht is gekomen – maar volgens Custers zijn de regelingen tegelijkertijd zo versnipperd geraakt, dat veel Amsterdammers door de bomen het bos niet meer zien.

Custers: “Het geeft stress als je vastloopt bij het aanvragen van een regeling. Of als je bang bent dat je wordt afgewezen, of alles moet terugbetalen. Armoede geeft stress, maar de interactie met het systeem is ook een bron van stress geworden. Dat hebben we zelf gecreëerd en daar moeten we nu een oplossing voor zoeken.”

Volgens Custers zijn de noodkreten in de rubriek een uiting van deze wirwar aan regelingen. “Wat gebeurt er als het systeem niet meer past? Dit zijn de mensen die tussen wal en schip belanden.”

Een belangrijke kracht van de rubriek blijkt het feit dat het om Amsterdammers gaat. Zo schreef een donateur eens dat hij wilde helpen uit barmhartigheid, ‘want dat staat tenslotte in het wapen van Amsterdam’. “Mensen voelen zich verbonden met medemensen in de stad,” zegt Tas. “En vooral als Amsterdammers noodgedwongen op de grond moeten slapen. Dan zeggen mensen: ‘Dat kan toch niet in onze stad?!”