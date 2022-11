Amsterdammers geven mening over woningbeleid: meer dan kwart vindt eigen woning te duur

Een Te Huur bord bij een woning in Amsterdam Noord. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Uit een online vragenlijst waar 490 Amsterdammers aan deel hebben genomen blijkt dat iets meer dan een kwart van de deelnemers hun woning niet betaalbaar vindt. Daarnaast is veertig procent op zoek naar een andere woning. Vooral jonge Amsterdammers kunnen hun woonlasten moeilijk betalen.

De vragenlijst is onderdeel van een reeks gesprekken die afgelopen najaar door de gemeente is opgezet en waarvan de aanbevelingen gebruikt worden door wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) om nieuw beleid te maken rond wonen in de stad.

Naast de vragenlijst zijn er in elk stadsdeel bijeenkomsten georganiseerd, waar in totaal zo’n 500 Amsterdammers aan hebben deelgenomen. Een derde van de deelnemers deed dat vanuit hun werk bij bijvoorbeeld woningcorporaties. Tweederde is bewoner, waarvan een kwart aangesloten bij een huurdersvereniging of VVE. Online is er door nog eens 129 Amsterdammers gereflecteerd op welk doel de wethouder zou moeten nastreven in haar aanpak.

Volgens Pels laten de resultaten zien dat ze in haar aanpak, die eind december verschijnt, niet alleen een langetermijnvisie moet bieden, maar ook op korte termijn aan de bak moet. “Veel mensen zitten in dure middenhuur of vrije sectorwoningen vast, omdat ze nergens anders naartoe kunnen.”

Doorstroming door meer seniorenwoningen

De bijeenkomsten hebben een grabbelton aan aanbevelingen opgeleverd, waarbij overkoepelend vooral naar voren komt dat Amsterdammers willen dat de gemeente meer stappen zet om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verduurzaming van woningen te vergroten. Een wens is bijvoorbeeld een soort APK-keuring op huizen om de kwaliteit te waarborgen en een huurprijs gebaseerd op het aantal vierkante meters.

Om doorstroming te stimuleren wordt veel gekeken naar senioren. Bijvoorbeeld door meer seniorenwoningen te bouwen, ondersteuning te bieden bij een verhuizing én de huur gelijk te houden na de verhuizing, zouden senioren eerder geneigd zijn een andere woning te accepteren.

Stoppen verkoop sociale huurwoningen

Een van de meest opvallende aanbevelingen is de wens te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. De gemeente heeft momenteel afspraken met corporaties om ‘zeer terughoudend’ te zijn met de verkoop en dat er altijd sociale huurwoningen moeten worden teruggebouwd. Pels liet de afgelopen weken weten ontevreden zijn met de geplande verkoop van 140 sociale huurwoningen door woningcorporatie De Alliantie.

In januari presenteert wethouder Pels haar agenda Volkshuisvesting, waarin al de aanbevelingen zijn meegenomen. Ze zal dan ook antwoord moeten geven op hoe om te gaan met botsende aanbevelingen, zoals de wens verkamering tegen te gaan, maar ook om kamerverhuur makkelijker maken. Pels: “In al dit soort belangenafwegingen zal ik het perspectief van de kwetsbare Amsterdammer centraal stellen.”