Amsterdammers 'enthousiast' over nieuwe reclamestickers

Om papierverspilling tegen te gaan heeft de gemeente nieuwe regels voor het verspreiden van reclamefolders ingevoerd. Alleen bewoners met een ja/ja-sticker mogen nog ongeadresseerde folders in de bus ontvangen.



Uit onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S) blijkt dat 84 procent van de Amsterdammers tevreden is over het nieuwe systeem. Zes procent is niet positief en de overige tien procent heeft geen mening.



400 meldingen

In de eerste twee maanden zijn er 400 meldingen van foutief bezorgd drukwerk binnengekomen bij de gemeente. Bij een tweede melding over een adverteerder kan de gemeente een dwangsom opleggen van 500 euro. Tot zover is dit nog niet voorgekomen.



OI&S heeft in totaal 878 Amsterdammers uit verschillende stadsdelen ondervraagd voor het onderzoek.



Lees ook: Vanaf 2018 alleen nog reclamefolder met ja-ja-sticker