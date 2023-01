Amsterdammers doneren energiecompensatie massaal: half miljoen euro opgehaald

Beeld ANP / ANP

“We zien hier heel erg blij mee,” zegt Ineke van Tol, samen met Monique van Hoogstraten initiatiefnemer van de actie. “Het is meer dan we hadden durven hopen. Een bedrag van 30.000 euro hadden we al mooi gevonden. Dat hadden we van te voren ook uitgesproken.”

Het initiatief kreeg een ‘sneeuwbaleffect’ toen bekende Amsterdammers de actie begonnen aan te prijzen: dat begon met wethouder Marjolein Moorman (Armoede); daarna volgden onder anderen burgemeester Femke Halsema, oud-burgemeester Job Cohen en ondernemer Annemarie van Gaal.

“Het momentum was goed,” verklaart Van Tol het succes van de actie. “Het ging om een duidelijk, specifiek bedrag, dat lekker aantikt. Die 190 euro kreeg iedereen en daarom was het misschien makkelijker om weg te geven. Dat we de actie op stadsniveau hebben georganiseerd en niet landelijk droeg daar aan bij: daardoor kreeg men het idee dat ze echt een stadgenoot hielpen. Verder laat deze actie zien dat de bereidheid groot is om elkaar te helpen.”

Het idee voor de actie ontstond toen het kabinet bekendmaakte te gaan compenseren voor de omhooggeschoten energierekening na de Russische inval in Oekraïne. In november en december maakte elk huishouden aanspraak op 190 euro energiecompensatie. “Ook mijn rekening ging fors omhoog, maar ik kan ’m nog altijd betalen. Monique had een vast energiecontract. We begrijpen dat de overheid met deze generieke maatregel kwam, maar met ons initiatief komt het geld bij de mensen die het echt nodig hebben.”

De meeste mensen blijken de volle 190 euro gedoneerd te hebben: “Zo’n 80 procent,” zegt Van Tol. “Sommige donaties waren een deel daarvan, anderen gaven in een keer de twee maanden energiecompensatie van 380 euro.”

Goede doelen

Het opgehaalde geld gaat naar drie Amsterdamse fondsen die zich bezig inzetten voor armoedebestrijding: Noodfonds Amsterdam, het Armoedefonds en de Voedselbank. Donateurs konden zelf kiezen aan welk fonds ze overmaakten.

De actie aanprijzen doen de initiatiefnemers inmiddels niet meer, hoewel de website nog wel even in de lucht blijft zodat mensen nog steeds kunnen doneren “We zijn nu bezig met een project om rijke en arme Amsterdammers met elkaar in contact te brengen.”