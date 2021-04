Amsterdammers blij met versoepelingen: ‘Ik verwacht een euforisch momentje te beleven’

Erny van den Bergh (47): ‘De gezelligheid van de markt heb ik nog meer gemist dan het geld in het laatje.’ Beeld Susanne Stange

Erny van den Bergh (47), eigenaar van marktkraam La Diva Bijoux op de Albert Cuypmarkt

“Nadat ik op de sociale media van mijn marktkraam had gezet dat we weer open mogen, heb ik zoveel leuke reacties gekregen van vaste klanten. Ze laten weten dat ze blij voor ons zijn en snel langskomen. Hartverwarmend.

Bijna vijf maanden heb ik niet op de Albert Cuyp kunnen staan. Alleen kramen die eten en drinken verkochten mochten blijven, maar daar val ik niet onder met mijn tassen, sieraden en zonnebrillen.

In het begin was het schrikken, want een groot deel van mijn inkomen viel weg. Gelukkig heb ik ook al een paar jaar een webshop, waarvan de omzet steeg tijdens corona. Dat heeft geholpen om door deze financieel moeilijke tijd te komen.

De gezelligheid van de markt heb ik nog meer gemist dan het geld in het laatje. Dat sociale, even een bak koffie samen, de roddels bespreken met collega’s, het contact met de klanten en de humor. Voor een marktkoopman in hart en nieren als ik is dat mijn natuurlijke habitat.

Doordat veel mensen nu thuiswerken, trekt de markt meer buurtbewoners dan eerst. Daar hoop ik een graantje van mee te pikken. Ik sta te trappelen om weer drie dagen per week op de Albert Cuyp te staan. Het is de aorta van De Pijp en de mooiste markt van Nederland.”

Naomi Papilaya (38): ‘Een paar keer heb ik me niet aan de avondklok gehouden, maar dat voelde niet goed.’ Beeld Susanne Stange

Naomi Papilaya (38), product owner bij de gemeente Amsterdam

“Ik ben blij dat de avondklok niet meer geldt. Voor mij is het superbelangrijk om interactie met anderen te hebben en lol te trappen. Als ik dat niet doe voel ik me down, merkte ik tijdens de eerste lockdown, toen ik me streng aan alle regels hield. Maar als je overdag aan het werk bent en ‘s avonds niet over straat mag, is het een stuk moeilijker om sociale contacten te hebben.

Een paar keer heb ik me niet aan de avondklok gehouden, maar dat voelde niet goed. Alsof ik een crimineel was, zo sloop ik over straat. Toen ik een auto hoorde dacht ik meteen: shit, politie! Die boete valt heus wel mee, maar het gaat om het idee: je doet iets wat altijd de gewoonste zaak van de wereld was, maar nu mag het ineens niet.

Met mijn vriend maakte ik vaak een avondwandeling na het eten, dan liepen we vanuit de Rivierenbuurt via Thuis aan de Amstel naar Carré en weer terug. We hebben die wandeling een keer gemaakt terwijl de avondklok gold, maar dat was totaal niet ontspannen. We waren net niet op tijd terug, dus ik had de hele tijd zo’n beklemmend gevoel. Vanavond gaan we lekker onbezorgd wandelen, zonder verplichte eindtijd.”

Martijn Krol (24): ‘Na maanden zonder fysiek onderwijs wegen de nadelen veel zwaarder.’ Beeld Susanne Stange

Martijn Krol (24), eerstejaars geschiedenis aan de UvA

“Toen ik in september begon met mijn studie vond ik die coronamaatregelen niet zo erg. Vlak voor college je bed uitrollen, thuis studeren, beetje netflixen tussendoor, prima. Maar na maanden zonder fysiek onderwijs wegen de nadelen veel zwaarder.

Als mens heb je behoefte aan sociaal contact, vooral in je studententijd. Je wil in een nieuwe omgeving nieuwe mensen leren kennen in plaats van slapen, studeren en je vrije tijd grotendeels doorbrengen in een kamer van drie bij drie.

Het online onderwijs is inhoudelijk best oké geregeld, maar komt je motivatie en plezier niet ten goede. En omdat de hoorcolleges opgenomen video’s zijn, kun je ter plekke geen vragen stellen, alleen af en toe in een vragenuurtje. Niet echt ideaal.

Ik kijk er daarom heel erg naar uit om weer fysiek les te krijgen. Ik weet, door mijn vorige studie, dat de kwaliteit van het onderwijs dan beter is, ik enthousiaster naar een verhaal kan luisteren en er meer van opsteek. Interactie met de docent is belangrijker dan je misschien zou denken.

De meeste zin heb ik om mijn medestudenten weer te zien. Even een praatje maken tijdens de pauze en na college wellicht het terras op. Want ook uitgaan en de stad ontdekken hoort bij je studententijd.”

Huybert Teunissen (43): ‘Als ik vanmiddag bij mijn stamkroeg kom, staat er al een vaasje voor me klaar.’ Beeld Susanne Stange

Huybert Teunissen (43), makelaar

“Na mijn laatste werkafspraak race ik naar Café de Sluyswacht, waar ik al twintig jaar dagelijks kom. De afgelopen maanden zonder cafébezoek vond ik vreselijk, het voelde als sociale amputatie. Laatst had ik nog een nachtmerrie waarin ik de weg naar mijn stamkroeg niet meer kon vinden.

De Sluyswacht is mijn tweede woonkamer; ik zat vaker daar dan thuis op de bank. Met een uiteenlopende groep vaste gasten – van advocaten en marktkooplui tot studenten – bespreken we altijd van alles: politiek, maatschappelijke problemen, je privéleven. Er wordt gediscussieerd, gelachen en geruzied, en dan maak je het met een drankje weer goed. Wat heb ik dat gemist!

Dat we maar tot zes uur op het terras mogen zitten, daar snap ik niks van. Na zessen gaan mensen met blikken bier op straat of in een park staan, of bij iemand thuis zitten. Denk maar niet dat ze zich dan aan de coronaregels houden.

Als ik vanmiddag aankom, staat er al een vaasje voor me klaar. Zodra de barman mijn kop ziet, weet hij genoeg. Het zal niet helemaal als vanouds zijn, met z’n tweetjes aan een tafel en om zes uur alweer naar huis. Maar als het zonnetje schijnt verwacht ik wel een euforisch momentje te beleven. Een stap richting het oude normaal.”