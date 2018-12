Amsterdammer zocht op Avicii, Luizenmoeder en Famke Louise

En nog meer vrije tijd: de populaire game Fortnite (landelijk op 8) scoort in Amsterdam de tweede plek. De overleden televisiekok Anthony Bourdain staat verder op 5 en vlogger en rapper Famke Louise op 7.



Dividendbelasting

Google heeft het landelijke jaaroverzicht ook uitgesplitst in categorieën. Zo is de meest gestelde vraag "Wat is de dividendbelasting?", was Max Verstappen de meest trending Nederlander en het WK Voetbal het meest gezochte evenement van dit jaar.



Op naar de overleden Amsterdamse volkszanger Koos Alberts werd veel gezocht op Google en de inmiddels afgetreden D66-leider Alexander Pechtold is de populairste politicus.



En dan nog een pijnlijk feitje: Ajax ontbreekt in de top 10 van populairste voetbalclubs. PSV staat - net als in de eredivisie - bovenaan het lijstje van voetbalclubs en zelfs FC Twente, De Graafschap en FC Emmen verdringen de Amsterdamse club. Ajacieden blijken wel ergens op gegoogled te hebben, namelijk hun opponenten in de Champions League, Benfica en Standard Luik.