Amsterdammer wil groene energie, maar is bang voor hoge kosten

Demonstranten op het Museumplein tijdens een klimaatmars. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) onder 1400 Amsterdammers.

Een meerderheid van de inwoners is zich ervan bewust dat klimaatverandering een groot effect heeft op de stad. Slechts 5 procent vindt klimaatverandering onzin.

Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid: “We zien dat veel Amsterdammers bijdragen, of dat nu door kleine of grote handelingen is. Waar we nog werk te doen hebben, is bij het wegnemen van financiële belemmeringen.”

Kleine handelingen

Amsterdammers dragen vooral bij met kleine energiebesparende handelingen in huis, zoals het licht uitdoen en de verwarming uitzetten als zij de kamer verlaten. Maatregelen die meer moeite kosten, zoals een betere isolatie van vloeren en muren, worden minder vaak genoemd in het onderzoek.

Ook geld speelt een belangrijke rol om niet meer energiebewuste maatregelen te nemen. Amsterdammers vinden dat de gemeente kan helpen door meer goedkope leningen en subsidies aan te bieden, maar ook door meer informatie te geven over de mogelijkheden.

