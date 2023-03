Amsterdammer vraagt subsidie aan voor ‘palentrekker’ uit protest tegen de autoluwe plannen

Auto’s rijden straks niet meer door de wijken, maar over de daarvoor bestemde doorgaande routes: de Rozengracht, Nassaukade, Haarlemmer Houttuinen, Nieuwezijds Voorburgwal en de Raadhuisstraat. Beeld Marc Driessen

De gemeente wil met strategisch geplaatste palen onder meer de bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht afsluiten voor auto’s om de westelijke grachtengordel onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Bestemmingsverkeer kan straks nog maar vanuit één richting de bestemming bereiken via doorgaande bestaande routes: de Nassaukade, Haarlemmer Houttuinen, Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat en Rozengracht. Volgens stadsdeelbestuurder Micha Mos (Centrum) zorgt dat voor 15 tot 25 procent minder autoverkeer in de buurt.

Maar niet iedereen wordt enthousiast van de plannen. Jeroen van der Scheer, die al dertig jaar op de Lindengracht woont, heeft bij de gemeente subsidie aangevraagd voor zes palentrekkers om de palen uit de grond te kunnen trekken. Volgens hem wordt de buurt namelijk ‘onbereikbaar’ voor auto's.

Ludiek plan

“Ik heb een auto en als buurtbewoner maak ik daar veel gebruik van voor werk en sociale activiteiten,” legt hij uit. “In de covidperiode bezorgde ik bijvoorbeeld eten bij oudere mensen thuis. Ik moet nu al vijf minuten omrijden om mijn wijk uit te kunnen en dat wordt alleen maar erger.”

Via de website van de gemeente probeert hij bewoners warm te krijgen voor zijn ludieke plan.

Vertrouwen dat de plannen nog wijzigen heeft hij echter niet. “Maar ik wil er met deze subsidieaanvraag wel even tegenaan schoppen en laten zien dat niet iedereen het ermee eens is. Misschien wordt er wel een nieuwe Jordanese traditie geboren: palen trekken in plaats van palingtrekken.”

Levende paling

Voor wie dat palingtrekken niet kent: tot ver in de 19de eeuw was dat een echte Jordanese traditie. Over de Lindengracht, waar Van der Scheer dus toevallig ook woont, werd ieder jaar een touw gespannen met daaraan een levende paling. Jordanezen moesten dan met een bootje onder de paling doorroeien en proberen de kop van de vis eraf te trekken. Wie dat lukte zonder in het water te vallen, won de wedstrijd.

Maar ook toen waren er al dierenactivisten en door hun druk verbood het stadsbestuur in 1886 het palingtrekken. De Jordanezen waren het daar niet mee eens en een opstand brak uit: het Palingoproer. Bij gevechten tussen politie, leger en burgers vielen in totaal 26 doden en het was dagen onrustig in de Jordaan.

Zover zal het nu waarschijnlijk niet komen. Een georganiseerd protest zoals in 1886 vanuit de buurt is er nog niet en zal er volgens Van der Scheer waarschijnlijk ook niet komen. Wel zijn er nog enkele informatiebijeenkomsten, maar volgens Van der Scheer zijn veel buurtbewoners het vertrouwen in dat soort avonden verloren. “Het is vaak een wassen neus.”

Beeld Stadsarchief Amsterdam

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: