Amsterdammer Russisch 'voorbeeld' na hulp bij verkeersongeluk

400 vriendschapsverzoeken

Niemand deed iets. Mensen filmden het ongeluk of liepen en reden langs zonder de gewonden een blik waardig te gunnen.

'Een voorbeeld' voor de Russen in het verkeer, wordt hij nu genoemd, vertelt Van Hooff. "Een voorbeeld, ja. Als dat de impact is van de oproep dan ben ik al blij. En ik kan hier de komende honderd jaar in ieder geval niets meer fout doen."



Inmiddels zit hij - 400 vriendschapsverzoeken op Facebook rijker - in Oelan-Oede, bij de grens van Mongolië en is hij bezig met de voorbereidingen van de laatste vierduizend kilometer van zijn reis. Hoe het ongeluk precies is gebeurd weet hij nog steeds niet. Wel heeft de politie hem laten weten dat de 17-jarige jongen het zonder hem waarschijnlijk niet had overleefd. Zijn 37-jarige moeder, weet hij sinds dinsdag (bijna anderhalve week na het ongeluk), heeft het daarentegen niet gered. "Dit is even geen goede dag, ik ben er behoorlijk kapot van."



Negatief over het land en de bewoners is hij overigens alles behalve. "Ik weet 99 procent zeker dat ik hier terugkom. Ik heb veel gereisd, maar de Russen maken zo'n indruk op me. Het zijn lieve mensen. Groot, stoer, ruig, en met grote harten." Daarom snapt hij niet wat er die zondag gebeurde. "Waarschijnlijk hadden de Russen daar een hele erge off day en ik niet."



Van Hooff had tijdens zijn tocht een camera op z'n helm. De beelden die daarmee zijn geschoten deelde hij met RTL Nieuws.