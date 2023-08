Amsterdammer vast voor explosie bij Rotterdamse voordeur

Beeld Joris van Gennip

In de nacht van 11 op 12 december was er een ontploffing aan de Struikheide in de Rotterdamse wijk Ommoord, waardoor de voordeur van het pand zwaar beschadigd raakte. Niemand raakte gewond door de knal.

De verdachte is in zijn woning in Amsterdam aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Voorafgaand aan de explosie aan de Struikheide waren er vorig jaar al tientallen ontploffingen bij woningen en panden in Rotterdam. In 2023 zijn in de havenstad en omgeving al meer dan honderd geweldsincidenten met ontploffingen of beschietingen van woningen en bedrijfspanden geweest. Dat is ruimschoots meer dan in heel vorig jaar.

