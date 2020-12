Amsterdammer vast in Engeland: ‘Ik voel me machteloos’

Beeld AP

“De man van mijn nicht is overleden en ik ben hier donderdag heen gekomen om mijn familie te ondersteunen,” zegt Romany Leenhouts, afkomstig uit De Baarsjes. Haar zoon Jurjen (10) en man George Mulder (56) zijn thuis gebleven. “Ik zou zondagmiddag terugvliegen, maar vanochtend kreeg ik te horen dat mijn vliegtuig gecanceld was. De vlucht was ineens verdwenen uit de KLM-app.”

Vervoer gecanceld

Het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk werd zondagochtend abrupt stilgelegd om de verspreiding van een mutatie van het coronavirus te stoppen. “Op dat moment was nog niet bekend dat de treinen gecanceld werden, dus ik heb meteen een Eurostar ticket gekocht voor maandagochtend,” zegt Leenhouts. Dit ticket werd niet veel later ook gecanceld en de ferrytickets zijn tot na oud en nieuw uitverkocht. Ook geeft de website van rederij Stena Line überhaupt geen opties meer.

“Ja, ik zit vast,” laat Leenhouts weten. “Momenteel ben ik bij mijn familie en zit ik hier goed, maar ik wil naar huis en naar mijn kind. Iedereen wil toch in deze tijd thuis kerst thuis kunnen vieren. Ik ben hier gekomen om mijn familie te ondersteunen, niet om tot last te zijn.”

Machteloos

“Het is afwachten op een beter reisadvies. Ik zou eventueel naar Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen om zo naar huis te komen, maar daar heb ik geen familie en straks gaan die grenzen ook dicht.”

Inmiddels voelt Leenhouts zich vooral machteloos. “Ik heb de ambassade in Londen proberen te bereiken, maar ik krijg steeds een automatisch bandje. Mijn man heeft al met de ambassade in Nederland gebeld, maar daar zeggen ze niks voor mij te kunnen doen. We krijgen helemaal geen hulp. Er zijn geen alternatieven en ik krijg ook geen informatie.”

“Mijn zoon wil ook gewoon dat ik naar huis kom. Hij maakt zich zorgen en is bang dat ik ziek word. Zelf vind ik het vooral heel verdrietig en ik weet niet wat ik moet doen. Het is bizar dat de mensen die hier vast zitten en terug naar huis willen, totaal geen hulp krijgen. Er moet toch iets geregeld worden?”